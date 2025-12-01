Tres puestos concentran 75% de la demanda de habilidades en inteligencia artificial: McKinsey

Mientras en México se multiplican los cursos de inteligencia artificial, los datos sugieren que la demanda más intensa de habilidades en inteligencia artificial está lejos de estar distribuida de manera uniforme.

El reporte “Agents, robots and us” del McKinsey Global Institute muestra que cerca de 75% de la demanda actual de habilidades de IA en Estados Unidos se concentra en sólo tres grandes grupos de ocupaciones, mientras que otros nueve grupos aún no registran prácticamente ninguna demanda explícita de estas capacidades.

De acuerdo con el documento, estos grupos son principalmente de ocupaciones STEM (incluyendo informática, ingeniería, ciencia y profesiones técnicas de salud) reforzadas por ciertos perfiles de negocio y análisis que utilizan la IA para tomar decisiones, automatizar procesos y construir nuevos productos digitales.

En la práctica, son los puestos que diseñan, implementan o gobiernan sistemas de inteligencia artificial y los que convierten esos sistemas en resultados de negocio.

Fluidez en IA

McKinsey observa que la fluidez en inteligencia artificial se está convirtiendo en una habilidad transversal. La demanda de esta competencia definida como la capacidad de usar y gestionar herramientas de IA en el trabajo creció siete veces en los dos años hasta mediados de 2025 y ya es un requisito en ocupaciones donde trabajan alrededor de ocho millones de personas en Estados Unidos.

El reporte también advierte que las empresas no sólo piden machine learning o programación avanzada. Está creciendo la demanda de habilidades “adyacentes a la IA”, como la optimización de procesos, aseguramiento de calidad y enseñanza, necesarias para rediseñar el trabajo con IA, supervisar los sistemas y capacitar a otros.

En paralelo, disminuyen las menciones en las vacantes de habilidades que la IA ya realiza bien (investigación básica, redacción rutinaria o cálculo simple) aunque sigan siendo parte importante del repertorio humano.

Habilidades en México

Para los profesionales mexicanos, este mapa ofrece una pista estratégica justo cuando el mercado local de IA empieza a tomar forma. IDC estima que el mercado empresarial de inteligencia artificial en México alcanzará un valor de 32,884 millones de pesos en 2025 y podría superar los 110,000 millones hacia 2029..

Del lado de la demanda laboral, las startups mexicanas ya están enviando señales fuertes. Entre 2023 y 2025, la proporción de vacantes que exigen habilidades de IA en estas empresas creció de 5.62% a 13.95%, un aumento acumulado de 148% que coloca a México a la cabeza de la región en demanda de estas capacidades, de acuerdo con el estudio Impact of AI 2025 de Get on Board.

Sin embargo, el ecosistema corporativo va con freno de mano. Un estudio de KPMG sobre el panorama de la IA en México y Centroamérica muestra que 56% de las empresas mexicanas aún no identifica el valor comercial de la inteligencia artificial y solo 10% ha logrado confirmar beneficios con métricas sólidas, aunque 27% asegura tener una estrategia de IA.

En paralelo, una encuesta comisionada por IBM revela que la adopción está entrando por la puerta de los trabajadores, no por la de las direcciones corporativas. Nueve de cada 10 empleados en México ya usan herramientas de IA en su día a día, pero solo cuatro consideran que su empresa está aprovechando al máximo estas tecnologías. El 86% asegura que la IA ya los hace más productivos, y dos tercios cambiarían de empleador si otra organización les ofreciera mejores prácticas y mejores herramientas de IA.

Ante este desajuste, el país empieza a construir su propia infraestructura de talento. El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el TecNM Tláhuac, busca graduar alrededor de 25,000 personas cada año en 20 trayectos de especialización agrupados en cinco áreas: inteligencia artificial, análisis de datos, nube, Java y ciberseguridad, con certificaciones conjuntas del TecNM, Infotec y empresas tecnológicas.

La lectura que deja el reporte de McKinsey es que la revolución de skills no será homogénea. Habrá tres grandes grupos de demanda intensa de habilidades en IA, centrados en STEM, analítica y funciones de negocio sofisticadas, rodeados de un anillo cada vez más amplio de ocupaciones donde la fluidez en IA será un requisito de entrada, aunque no el corazón del rol.

Para los profesionales mexicanos, ignorar esta concentración sería un error. En un entorno donde más de la mitad de las empresas aún no sabe traducir la IA en valor de negocio, quienes se formen en los grupos de mayor demanda, y en las habilidades adyacentes que permiten llevar la IA del laboratorio a la operación diaria, estarán mejor posicionados para capturar las oportunidades que traerá un mercado que ya mueve decenas de miles de millones de pesos al año y que apenas empieza a despegar.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx