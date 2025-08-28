“Ha sido un largo camino traer Pixel a México”: Google

Tras un proceso que directivos describen como un “largo camino”, Google oficializó la llegada comercial de la familia de smartphones Pixel 10 a México. La tecnológica ve al país como un mercado fuerte para su propuesta de teléfonos impulsados por inteligencia artificial (IA) y prepara un ecosistema de accesorios para completar la oferta.

La estrategia, explicaron, combinó trabajo local, alianzas con distribuidores, como AT&T, Coppel, Telcel y Liverpool, y la promesa de un software que se mantiene vigente con actualizaciones periódicas.

“Estamos muy contentos de finalmente poder traer este producto para los usuarios en México, ofreciéndoles la mejor opción de un smartphone para la inteligencia artificial y de todas las innovaciones tecnológicas que trae Google para los usuarios”, dijo en entrevista Carmen Quintanilla, gerente de Marketing para Google Pixel en México.

El desembarco no fue improvisado: la compañía relata un trabajo de año y medio para aterrizar la serie, construir un equipo en el país y garantizar que las funciones clave, desde traducción de voz hasta asistentes de cámara, operen en español desde el primer día. Además, Pixel se apoyará en “Pixel Drops”, un esquema de actualizaciones trimestrales que busca alargar la vida útil del dispositivo.

“Lo que es muy importante para nosotros es que los dispositivos lleguen ya muy listos para funcionar en español como las funcionalidades de traducción de voz, los asistentes de cámara”, dijo Quintanilla.

Inteligencia artificial

Google perfila al usuario objetivo como alguien que “quiere pedirle más a su teléfono” y que valora una IA “proactiva, útil y contextual”. Esta definición guía el posicionamiento de la marca en un segmento premium que, de acuerdo con la firma, muestra dinamismo en México y un alto reconocimiento de marca. Además de que hace un guiño a Apple, una de las preferidas del segmento premium en México, que además no ha conseguido integrar una oferta atractiva de IA en sus smartphones.

“Estamos buscando gente que quiera utilizar nuestra tecnología para tener una inteligencia artificial proactiva, útil, contextual. Ese es el mensaje principal, que la tecnología esté ahí para ayudarte en tu día a día”, dijo la ejecutiva.

De acuerdo con datos de Statcounter, Samsung, Apple, Motorola y Xiaomi registran la mayor participación del mercado de teléfonos inteligentes en México y este es el mercado al que arriba el Google Pixel.

La familia presentada en el país incluye tres modelos: Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL. La estrategia, advirtieron, ofrece opciones “a nivel tamaño” para que cada cliente elija el dispositivo que mejor se adapta a su estilo de vida, mientras que la marca complementará con audífonos y relojes durante octubre para redondear el ecosistema y “contar la misma historia” de IA con Gemini integrado como “cerebro” común.

Un largo camino

Brennan Mullin, vicepresidente de Google Pixel para la región Américas, calificó el lanzamiento como el hito de un esfuerzo sostenido y enfatizó que el país aporta un mercado robusto para la categoría.

“Ha sido un largo camino. Hoy estamos poniendo a la venta nuestra siguiente serie 10”, dijo Mullin en conferencia de prensa, tras recordar que la iniciativa “comenzó hace un año y medio”.

El ejecutivo destacó además tres razones para el movimiento: la fortaleza del mercado mexicano, el crecimiento del segmento premium y el “amor por la marca”. Según su lectura, el entusiasmo de consumidores, socios y prensa ha sido clave para afinar la propuesta de valor y para transmitirla en los puntos de venta.

“Este mercado es muy fuerte. El mercado premium está creciendo. El amor por la marca es increíble y ha sido realmente efectivo”, dijo Mullin.

En el frente de producto, la marca insiste en que el diferencial no será un listado de especificaciones, sino la utilidad de la inteligencia artificial en el día a día, desde la comunicación hasta la imagen.

Para sostener ese valor, el fabricante se compromete a ciclos de actualización que mantienen vigente la experiencia: los “Pixel Drops”, que llegarán cada tres o cuatro meses, buscan que el teléfono no “se empiece a hacer viejo” al salir de la tienda.

Puerta a Latinoamérica

En cuanto a la hoja de ruta, la compañía evita hacer promesas explícitas sobre una expansión regional más allá de México, aunque admite que este lanzamiento es un “primer paso”.

“No podemos hablar del futuro. Hoy te digo que estoy feliz de llegar a México. Por supuesto que es el primer paso. Estamos aquí con una idea de largo plazo, y de seguir trayendo estas actualizaciones a México”, dijo Carmen Quintanilla.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx