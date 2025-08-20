México será el primer país de América Latina a donde llegue Pixel, el smartphone de Google

Google ha anunciado un hito para el mercado mexicano, la llegada oficial de su nueva generación de smartphones: la serie Google Pixel 10. Con este lanzamiento, México se convierte en el primer país de América Latina en recibir la familia de productos Pixel de Google.

El lanzamiento incluye los modelos Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL, junto con una variedad de dispositivos del ecosistema de Google como los nuevos Google Pixel Buds Pro, Google Pixel Buds 2a y el Google Pixel Watch 4.

La serie Pixel 10 se destaca por un diseño refinado, la integración nativa de inteligencia artificial y el nuevo procesador Tensor G5. Mireia Aguilera, líder global del Lanzamiento de Google Pixel, describió en un comunicado los nuevos dispositivos como "una herramienta inteligente que se adapta a ti, impulsa tu creatividad y protege tu información".

Pixel 10

La serie Google Pixel 10 incorpora más de 20 funciones de IA generativa que operan directamente en el dispositivo. Esto incluye herramientas como el Asistente de Cámara, Traducción de Voz y Toma Perfecta Automática.

El procesador Tensor G5, fabricado con tecnología de 3 nanómetros y desarrollado en colaboración con Google DeepMind, ofrece mejoras significativas en rendimiento y eficiencia, con una TPU 60% más potente y una CPU 34% más rápida. El chip también integra Gemini Nano para ejecutar experiencias de IA directamente en el dispositivo.

El Google Pixel 10 cuenta con 12 GB de RAM, una pantalla Actua que alcanza los 3000 nits de brillo y un sistema de sonido con bajos más profundos. Su batería dura más de 24 horas y soporta carga rápida e inalámbrica Qi2.

El sistema de cámara mejorado incluye un lente telefoto 5x con enfoque automático rápido, zoom óptico 10x y Zoom de alta resolución de hasta 20x. El Pixel 10 estará disponible en los colores Obsidiana, Glaciar, Verde Lima e Índigo.

Los modelos Google Pixel 10 Pro y Pro XL están equipados con 16 GB de RAM y las baterías más grandes de la serie. Su sistema de cámara es el más avanzado de Google Pixel, con un lente gran angular de 50 MP, un telefoto de 48 MP con Zoom de alta resolución de hasta 100x y una cámara frontal de 42 MP ideal para selfies grupales.

Los acabados de la versión Pro son más elegantes, con una G metálica reflectante y cristal trasero mate. Los colores disponibles para estos modelos son Obsidiana, Piedra Lunar, Porcelana y Jade.

Además de los nuevos teléfonos de alta gama, Google también presentó el Pixel 9a, un modelo diseñado para ofrecer tecnología de primera a un precio más accesible. El Pixel 9a llega en los colores Iris, Obsidiana y Porcelana, con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas.

Incluye un sistema de cámara mejorado con una cámara principal de 48 MP y un objetivo ultra gran angular de 13 MP. Este dispositivo también integra funciones exclusivas impulsadas por IA y la potencia de Gemini.

Ecosistema Pixel

Junto con los nuevos smartphones, llegan al país otros dispositivos del ecosistema de Google. Los nuevos Google Pixel Buds Pro 2, disponibles en el color Piedra Lunar, recibirán una actualización con funciones como Audio Adaptativo y protección automática contra ruidos fuertes.

Los Google Pixel Buds 2a han sido completamente rediseñados y ahora incluyen cancelación activa de ruido con Silent Seal 1.5, el chip Tensor A1 y una batería que ofrece hasta siete horas de reproducción continua con ANC activado.

El Google Pixel Watch 4 presenta un rediseño total, con un diseño más elegante y potencia. Estará disponible en versiones de 41 mm y 45 mm, con una pantalla redondeada Actua 360 más brillante y una batería que dura hasta 40 horas con uso normal.

El reloj inteligente integra el procesador Snapdragon W5 Gen 2, Wear OS 6, y ofrece monitoreo avanzado de salud con sensores de nueva generación, GPS de doble frecuencia y funciones de bienestar con IA.

Además, integra de forma natural las herramientas de Gemini directamente en la muñeca del usuario.

La preventa de todos los dispositivos de la serie Google Pixel 10, Google Pixel Buds y Google Pixel Watch 4 comienza el 20 de agosto. La venta oficial de los smartphones será una semana después, el 28 de agosto.

Los precios de lanzamiento de los teléfonos inician en 19,999 pesos para el Google Pixel 10, 25,999 pesos para el Google Pixel 10 Pro y 30,999 pesos para el Google Pixel 10 Pro XL. El precio de lanzamiento del Google Pixel 9a inicia en 11,999 pesos.

Los dispositivos podrán ser adquiridos a través de los socios de negocio de Google como AT&T, Coppel, Liverpool y Telcel.