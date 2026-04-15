Primer ministro británico exige responsabilidad a las redes sociales para garantizar seguridad infantil

El ⁠primer ministro británico, Keir Starmer, instó a las empresas de ⁠redes sociales a "dar un paso al frente y hacerse responsables" en materia de seguridad infantil en Internet, antes de una reunión el jueves con ejecutivos ⁠de Meta, Snap, Google, ⁠TikTok y X.

El Gobierno de Starmer ha intensificado el escrutinio de las empresas de redes sociales, alegando que los niños están expuestos a daños en línea sin una responsabilidad clara, y se ha comprometido a actuar para limitar el impacto de dichas aplicaciones en el sueño, la vida familiar y el rendimiento escolar.

"Las redes sociales moldean la forma en que los niños se ven a sí mismos, sus amistades y el mundo que les rodea. Cuando eso conlleva riesgos reales, mirar hacia otro lado no es una opción", dijo Starmer antes de la reunión.

"Tomaré todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños en Internet. Hoy se trata de asegurarnos de que las empresas de redes sociales den un paso al frente y asuman su responsabilidad", añadió.

El Gobierno reconoció algunas medidas de protección ya introducidas por algunas empresas de redes sociales —como desactivar la reproducción automática en YouTube para los niños y ⁠dar a los padres un mayor control ⁠sobre el tiempo de ⁠pantalla, incluyendo toques de queda—, pero Starmer quiere ir más allá.

El Reino Unido ⁠está llevando a cabo una consulta hasta el próximo mes sobre si restringir el acceso de los niños a las redes sociales, incluida una posible prohibición para menores de 16 años, así como toques de queda, límites de tiempo en las aplicaciones y restricciones a lo que describió como características de diseño adictivas.

Australia se convirtió el año pasado en el ⁠primer país en prohibir las redes sociales para los menores de 16 años, y los países europeos están considerando medidas similares.