Prohibición de redes para adolescentes en Australia: regulador investiga a Facebook y YouTube

Facebook, YouTube y otros gigantes tecnológicos están bajo investigación por potencialmente incumplir la ley australiana que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, dijo la autoridad reguladora del país este martes.

"Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas acciones iniciales, me preocupa, a través de nuestro monitoreo de cumplimiento, que algunos no puedan no estar haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana", dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

Australia prohibió en diciembre que menores de 16 años fueran usuarios de las principales redes sociales. El país citó la necesidad de protegerlos de "los algoritmos depredadores" y del ciberacoso.

Inman dijo que hay "preocupaciones significativas" de que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube puedan estar incumpliendo la prohibición.

"Como resultado, ahora adoptamos una postura para reforzar la aplicación de la ley", dijo.

Las empresas se enfrentan a multas de hasta 33 millones de dólares si se declara que no cumplen con las medidas necesarias para garantizar la prohibición.

"Pueden elegir hacerlo o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves, incluida una profunda erosión de su reputación ante los gobiernos y los consumidores en todo el mundo", afirmó la comisionada.

rrg