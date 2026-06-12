Canadá rechaza visa al ghanés Thomas Partey por violencia sexual

Las autoridades de Canadá han rechazado el ingreso en el país del fútbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual, y que no podrá estar con la selección africana en el debut en el Mundial contra Panamá el sábado, comunicó la FIFA, confirmando una información de prensa.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense", indicó la instancia este viernes.

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visas", agregó.

El Gobierno canadiense no respondió de inmediato a la consulta enviada por correo electrónico por Reuters.

Partey se encuentra con el resto de la selección de Ghana en Boston y podrá jugar los siguientes partidos del Grupo L contra Inglaterra en la ciudad y contra Croacia en Filadelfia.

Partey, de 32 años, excentrocampista del Arsenal que ahora juega en el Villarreal, enfrenta acusaciones de violación y agresión sexual en el Reino Unido. Él ha negado los cargos.