Reino Unido amenaza a CEO de redes sociales con cárcel si no eliminan imágenes íntimas no consentidas

El ⁠Gobierno británico advirtió este viernes a los directivos de ⁠las empresas tecnológicas de que podrían ser considerados personalmente responsables y enfrentar penas de prisión si sus plataformas no eliminan las imágenes íntimas ⁠compartidas sin consentimiento cuando se les ⁠solicite.

El aumento de las imágenes no consentidas ha avivado el debate generalizado en Gran Bretaña sobre la seguridad en línea, y los ministros están estudiando la posibilidad de restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo el ejemplo de Australia.

El Gobierno declaró en febrero que las empresas tecnológicas deben eliminar las imágenes íntimas no consentidas en un plazo de 48 horas o enfrentar multas de hasta el 10% de los ingresos globales susceptibles de ser sancionados, o incluso correr el riesgo de que se bloqueen sus servicios.

En una medida destinada a aumentar la presión para que se cumpla la normativa, el Gobierno advirtió ahora de que los altos ejecutivos también podrían enfrentarse a penas de prisión si sus plataformas no cumplen las decisiones del regulador Ofcom sin una excusa razonable.

La propuesta, incluida en una ⁠enmienda al proyecto de ley sobre delincuencia ⁠y policía, se debatirá ⁠en el Parlamento la próxima semana.

En Gran Bretaña ya es ilegal compartir ⁠imágenes íntimas no consentidas en Internet, pero algunas víctimas dicen que les cuesta mucho conseguir que se eliminen de forma permanente de las plataformas.

"Demasiadas mujeres han sufrido la angustia de que se compartieran imágenes íntimas en línea sin su consentimiento", dijo la ministra de Seguridad en Línea, Kanishka Narayan, y añadió que los líderes tecnológicos deben rendir ⁠cuentas.