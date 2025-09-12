Phishing patriótico: el costo oculto de las fiestas digitales

En el entorno empresarial actual, la ciberseguridad ha dejado de ser una función técnica para convertirse en un componente esencial de la estrategia corporativa, dijo Fausto Escobar, director general de HD Latinoamérica.

Así, durante las fiestas patrias, el riesgo digital se intensifica: septiembre se ha consolidado como una temporada crítica para el incremento de campañas de phishing que explotan el sentimiento nacional y el aumento del consumo.

El nuevo rostro del fraude digital

Los atacantes aprovechan el entusiasmo patriótico para lanzar correos maliciosos disfrazados de promociones, rifas o eventos culturales. Estos mensajes, cuidadosamente diseñados, redirigen a sitios fraudulentos que capturan credenciales bancarias, datos personales o instalan malware que compromete la infraestructura corporativa.

Impacto económico y operativo

En 2024, México registró más de 43 millones de intentos de phishing, y el 55% de los consumidores digitales fueron víctimas de fraude, según datos del CERT-MX. Para las empresas, esto se traduce en:

Interrupciones operativas por ataques a sistemas críticos

Pérdida de confianza del cliente ante brechas de seguridad

Sanciones regulatorias por incumplimiento de normativas de protección de datos

Costos ocultos en recuperación, reputación y litigios

En sectores como retail, banca, telecomunicaciones y servicios digitales, una brecha de seguridad puede erosionar años de construcción de marca. La reputación corporativa es hoy tan vulnerable como los servidores que la sostienen.

Recomendaciones para líderes empresariales

Para mitigar estos riesgos, las organizaciones deben adoptar una postura preventiva y estratégica:

Auditoría de campañas digitales: Validar que todas las iniciativas de marketing estén libres de vulnerabilidades y no puedan ser replicadas por actores maliciosos.

Fortalecimiento del correo corporativo: Implementar filtros inteligentes, autenticación multifactor y monitoreo continuo.