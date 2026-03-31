Wall Street sube con fuerza en la última sesión de marzo, pero termina el mes con caídas acumuladas

Los tres principales índices de Wall Street subieron con fuerza en la última jornada de marzo. Las referencias avanzaron impulsadas por un cambio en el sentimiento de los inversionistas tras noticias que renovaron las apuestas de una distensión de la guerra en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 2.49% a 46,341.51 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 2.91% a 6,528.52 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 3.83% a 21,590.63 puntos.

Según el diario The Wall Street Journal que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habría dicho a sus asesores que está dispuesto a terminar con la guerra contra Irán incluso si se mantiene el cierre en el estrecho de Ormuz, elevando el apetito por activos de riesgo.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, expresó además su disposición para finalizar la guerra siempre y cuando haya garantías de que algo así no volverá a repetirse. Afirmó que que habría un compromiso de permitir el paso seguro de barcos aliados por el Estrecho de Ormuz.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la sesión con alzas. Las empresas de consumo discrecional (+4.46%) lideraron los avances, seguidas por las de tecnologías de la información (+4.24%). Dentro del Dow Jones destacaron Caterpillar (+6.33%) y Nvidia (+5.59%).

En los desempeños mensuales, los tres índices registraron fuertes pérdidas. El Dow Jones cayó 5.40% en el mes, mientras que el S&P 500 retrocedió 5.1%, liderando el descenso. El Nasdaq perdió 4.75% afectado también por las preocupaciones por la inteligencia artificial.