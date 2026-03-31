Peso mexicano pierde 4% frente al dólar en marzo ante las preocupaciones por Oriente Medio

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la última jornada de marzo. Apoyada por la expectativa de una distensión en la guerra de Estados Unidos contra Irán, la divisa local avanzó ligeramente, aunque registró su peor caída mensual desde agosto de 2024.

El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 17.9252 unidades por dólar. Contra el registro de 18.1253 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento dejó al peso un avance de 20.01 centavos o de 1.10 por ciento.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 18.1648 unidades y un mínimo de 17.9158 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, caía 0.60% a 99.89 puntos.

Fuerte apreciación en la sesión

Según el diario The Wall Street Journal que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habría dicho a sus asesores que está dispuesto a terminar con la guerra contra Irán incluso si se mantiene el cierre en el estrecho de Ormuz, lo que alivió a los mercados.

"El peso ha protagonizado una jornada de recuperación excepcional, tras momentos de tensión que elevaron el precio hasta 18.16. La moneda se benefició de un giro radical en el sentimiento global", afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

"El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, expresó además su disposición para finalizar la guerra "con garantías" y el compromiso de permitir el paso seguro de barcos aliados por el Estrecho de Ormuz, sumándose a las declaraciones de Trump", destacó Felipe Mendoza.

En cuanto a cifras económicas, los inversionistas reaccionaron a datos laborales publicados en Estados Unidos. La encuesta JOLTS de vacantes laborales mostró un registro de 6.882 millones (por debajo de lo previsto), reforzando la visión de un enfriamiento gradual.

Caída mensual de 4%

El peso perdió terreno fuertemente en marzo, impactado por la aversión global a los activos de riesgo ante el alza del petróleo. Comparado con cierre de 17.2318 pesos en febrero, el peso dejó escapar 69.34 centavos o 4.02%, su peor mes desde agosto de 2024.

Algunos analistas también relacionaron la caída del peso con un recorte de tasas sorpresivo de 25 puntos base por parte del Banco de México. El movimiento fue inesperado sobre todo por el momento de guerra y después de que la Reserva Federal mantuvo sus tasas.