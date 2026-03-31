Sheinbaum niega que afecte a México ley proteccionista de EU por caso Calica

Cancún, QRoo.- Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tendrá repercusión en México la reciente iniciativa aprobada en el vecino país del norte que protege las propiedades estadounidenses en el extranjero, en referencia al caso particular de la mina Calica, propiedad de la minera norteamericana Vulcan Materials en Playa del Carmen.

“No tiene impacto porque no hubo una expropiación, claramente la ley se refiere a expropiaciones. En el caso de la empresa Vulcan, de la mina Calica, no hay expropiación, lo que hubo fue un decreto de Área Natural Protegida”.

Acotó también que dicha ley aún debe ser ratificada en la Cámara de Senadores de la Unión Americana.

Sheinbaum añadió que también están buscando un acuerdo que permita proteger el medio ambiente en el área natural protegida Felipe Carrillo Puerto y ofrecer alternativas a la empresa.

“Ya no se puede explotar en el Área Natural Protegida. Hay algunas minas que están en otros lados, que Semarnat tendría que analizar si es factible su explotación. O algún otro mecanismo en que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo”, expuso la mandataria.

Recordó que la empresa incurrió en la sobreexplotación de los terrenos concesionados para extracción de material pétreo, “entonces, por eso se decreta el Área Natural Protegida, porque es una zona de selva que había que proteger”.

Confió por último en que se logre un acuerdo con la empresa “benéfico para México, para Quintana Roo, para el medio ambiente y pues, también para ellos ¿verdad?”.

Litigio internacional

Vulcan Materials llevó este caso ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por acciones del gobierno mexicano que impiden la operación de la empresa en Playa del Carmen.

El litigio iniciado en 2018 se origina por acciones gubernamentales que datan de 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y el Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en éstos.

Otro de los reclamos por los que Vulcan inició el arbitraje internacional es la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017, previo a interponer la querella por 1,500 millones de dólares en contra del gobierno de México.

A dichos reclamos se suma la clausura del predio La Adelita, ejecutada en mayo de 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de la cancelación de los permisos para operar el muelle Punta Venado, desde donde la compañía embarcaba el material pétreo extraído de Calica hacia Estados Unidos.

La empresa solicitó una ampliación de su querella que le fue concedida por el CIADI, con lo cual la indemnización que exige Vulcan al gobierno mexicano se elevó a 1,900 millones de dólares.