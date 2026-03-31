Pobreza en Argentina bajó a 28.2% en segundo semestre de 2025: INDEC

⁠La pobreza en Argentina bajó a un 28.2% de la población ⁠en el segundo semestre ⁠del 2025, desde el 31.6% registrado en el primer semestre del año, reportó el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el segundo semestre del año anterior el indicador había mostrado un nivel de pobreza del 38.1% de la población.

"Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3.1 y 3.4 puntos porcentuales, respectivamente", dijo el INDEC, y ⁠señaló que "en el ⁠caso de la ⁠indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas".

Entre ⁠julio y diciembre pasado, el nivel de indigencia fue del 6.3%, frente al 6.9% del semestre anterior.

La población total de las 31 aglomeraciones analizadas por el ente oficial de estadísticas ⁠alcanza a 30 millones de personas.