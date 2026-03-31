Dos tercios de estadounidenses desean que guerra con Irán termine pronto

Dos tercios de los estadounidenses creen que Estados Unidos debería ⁠actuar para poner fin rápidamente a su participación en la guerra de Irán, aunque eso signifique no alcanzar los objetivos fijados por el ⁠gobierno del presidente Donald Trump, según ⁠una encuesta de Reuters/Ipsos.

Alrededor del 66% de los encuestados entre el viernes y el domingo expresaron esa opinión, mientras que el 27% dijo que Estados Unidos debería esforzarse por alcanzar todos sus objetivos en Irán aunque el conflicto se prolongue. El 6% no respondió a la pregunta.

Entre los republicanos de Trump, el 40% apoyó poner fin al conflicto rápidamente, aunque no se alcanzaran los objetivos de Estados Unidos, mientras que el 57% apoyó una participación más prolongada.

La guerra, que se ha extendido durante un mes por todo Oriente Medio, ha causado la muerte de miles de personas y ha afectado a la economía mundial con el aumento vertiginoso de los precios de la energía, lo que ha avivado los temores de una inflación galopante a nivel mundial. El 60% de los encuestados dijo que desaprobaba los ataques militares de Estados Unidos contra Irán, mientras que el 35% los aprobaba, de acuerdo ⁠a la encuesta realizada a 1.021 personas.

Uno ⁠de los efectos más ⁠visibles de la guerra en Estados Unidos ha sido el aumento del precio ⁠de la gasolina, que el lunes superó los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años, según datos del servicio de seguimiento de precios GasBuddy.

Dos de cada tres encuestados afirmaron que esperaban que los precios de la gasolina empeoraran durante el próximo año, incluido el 40% de los republicanos.

Más de la mitad de los encuestados ⁠consideró que el conflicto tendría un impacto mayoritariamente negativo en su situación financiera personal, incluido el 39% de los republicanos encuestados.

rrg