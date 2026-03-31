Automotrices de Querétaro exploran oportunidades comerciales con Estados Unidos

Querétaro, Qro. Empresas automotrices Tier 2 que operan en Querétaro analizan oportunidades de negocio con Estados Unidos, principalmente para intercambiar proveeduría, explicó el presidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Capítulo Querétaro, Sergio Nava Herrera.

Uno de los propósitos es crear alianzas entre empresas mexicanas y estadounidenses, refirió en el marco de un encuentro entre representantes de compañías locales y del U.S. Commercial Service, el Servicio Comercial de los Estados Unidos.

“La intención es hacer alianzas: empresas queretanas con empresas americanas. (…) Básicamente es para exportación. La idea de enlazarlos es conectarlos para que tanto la empresa americana como la empresa mexicana se compren o se vendan entre ellas, son empresas Tier 2 las empresas que están buscando”, mencionó.

Aunque una de las principales vías es impulsar el intercambio de exportaciones, también hay posibilidades de negocio para empresas queretanas que buscan establecerse en Estados Unidos, mismas que encuentran en los servicios comerciales del país vecino un punto de conexión con el mercado estadounidense.

Otra oportunidad podría ser establecer joint venture (empresa conjunta), es decir, un acuerdo comercial para impulsar algún proyecto.

“Es hacer la alianza para conectarlas con empresas americanas, incluso también para inversión, de empresas queretanas que quieren establecerse en Estados Unidos, pueden facilitar también esta situación. Es, en este proyecto, el primer paso para empezarlos a enlazar: conocer a las empresas queretanas, saber qué necesitan, en qué los pueden apoyar”, compartió.

Este tipo de estrategias abonan al fortalecimiento del contenido regional, así como a reducir la dependencia con insumos asiáticos y aprovechar las ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al robustecer el intercambio comercial entre socios que comparten frontera, asentó, también se mitigan los riesgos de disrupciones en las cadenas de suministro global.

“Más que nada el apoyo que se tiene para las empresas mexicanas, enlazarlas con las americanas para aprovechar el tratado y efectivamente depender menos de Asia. (…) Evitar todos los problemas que pueden venir de la logística y, sobre todo, tener proveeduría aquí en América”, añadió.

Este martes se llevó a cabo el encuentro en el que colaboraron el U.S. Commercial Service y el capítulo Querétaro de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, contó con el registro de 30 empresas participantes, también, reuniones B2B entre 15 empresas y personal del servicio de comercio.

“Para empezarlas a promover con empresas americanas, es la intención, esa alianza, porque luego la empresa mexicana necesita el contacto de la empresa americana, tanto para comprar como para vender o luego les piden ciertas certificaciones que solamente Estados Unidos tiene. Entonces, la idea es que la embajada facilite esta relación entre empresas de ambos países”, mencionó el dirigente de la cámara.

En el 2024 las exportaciones de Querétaro a Estados Unidos alcanzaron un valor de 13,369 millones de dólares, representaron 80.5% de las exportaciones totales. La entidad contribuyó con 2.8% de las exportaciones hacia ese país, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Al mercado estadounidense, Querétaro le vende partes y accesorios de vehículos automotores, también turbojets, turbopropulsores, electrodomésticos, etcétera.