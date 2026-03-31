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Bonos de Estados Unidos suben por esperanzas de desescalada de la guerra en Medio Oriente
En el extremo corto de la curva, los rendimientos a dos años, que reflejan las expectativas de tasas de interés, bajaban 3.3 puntos básicos, al 3.795%, pero en el mes han subido 42 puntos básicos, su mayor aumento mensual desde octubre de 2024.
Los bonos del Tesoro estadounidense cerraron el primer trimestre al alza el martes, recuperándose tras un mes de liquidaciones y subiendo en línea con las acciones, ya que un reporte que sugiere una posible desescalada en Oriente Medio impulsó la demanda de deuda pública.
Los inversores en bonos también se centraron más en las perspectivas de un menor crecimiento que en las expectativas de inflación si el conflicto se prolonga, lo que los llevó a prever algunos recortes de las tasas de interés este año.
En las operaciones de la tarde en Nueva York, el rendimiento del bono de referencia a 10 años bajaba 3.1 puntos básicos, al 4.321%, su segunda sesión consecutiva de caídas. Sin embargo, en marzo, los rendimientos a 10 años han subido 35 puntos básicos, su mayor alza mensual desde diciembre.
En el extremo corto de la curva, los rendimientos a dos años, que reflejan las expectativas de tasas de interés, bajaban 3.3 puntos básicos, al 3.795%, pero en el mes han subido 42 puntos básicos, su mayor aumento mensual desde octubre de 2024.
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* El Wall Street Journal informó el martes que el presidente Donald Trump estaba dispuesto a detener la campaña militar contra Irán a pesar del cierre casi total del estrecho de Ormuz. Citando a funcionarios del gobierno.
El reporte indicó que Trump estaba dispuesto a abandonar una operación compleja y reabrir el vital estrecho —un punto álgido para los precios del petróleo y el comercio mundial— en una fecha posterior.
El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó el martes que las conversaciones para poner fin al conflicto regional continúan y están cobrando fuerza, pero que Estados Unidos está preparado para continuar la guerra si Irán no cumple.
"Existe una sensación creciente de que Estados Unidos está dando marcha atrás en su intención de tomar el control del estrecho de Ormuz y de que la administración Trump está tratando de suavizar la retórica sobre Irán", dijo Tom di Galoma, director general de operaciones de tasas de interés globales en Mischler Financial.
Entre otros vencimientos, los rendimientos a 30 años cayeron 1.7 pb al 4.889%, pero en el balance del mes han subido 26 puntos básicos, su mayor aumento desde diciembre de 2024.
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La curva de tasas se empinó, con un diferencial entre los rendimientos a dos y a 10 años de 53.6 puntos básicos, frente a los 51.80 pb del lunes.
Según las estimaciones de LSEG, los futuros de las tasas de interés en Estados Unidos reflejaron el martes una reducción de alrededor de 7 puntos básicos, un cambio con respecto a las subidas de 10 puntos básicos registradas el lunes.
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