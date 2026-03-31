Bonos de Estados Unidos suben por esperanzas de desescalada de la guerra en Medio Oriente

Los bonos del Tesoro estadounidense cerraron ⁠el primer trimestre al alza el martes, recuperándose tras un mes de liquidaciones y subiendo en línea con las acciones, ya que un reporte que sugiere una posible desescalada en Oriente Medio impulsó la demanda ⁠de deuda pública.

Los inversores en bonos también ⁠se centraron más en las perspectivas de un menor crecimiento que en las expectativas de inflación si el conflicto se prolonga, lo que los llevó a prever algunos recortes de las tasas de interés este año.

En las operaciones de la tarde en Nueva York, el rendimiento del bono de referencia a 10 años bajaba 3.1 puntos básicos, al 4.321%, su segunda sesión consecutiva de caídas. Sin embargo, en marzo, los rendimientos a 10 años han subido 35 puntos básicos, su mayor alza mensual desde diciembre.

En el extremo corto de la curva, los rendimientos a dos años, que reflejan las expectativas de tasas de interés, bajaban 3.3 puntos básicos, al 3.795%, pero en el mes han subido 42 puntos básicos, su mayor aumento mensual desde octubre de 2024.

* El Wall Street Journal informó el martes que el presidente Donald Trump estaba dispuesto a detener la campaña militar contra Irán a pesar del cierre casi total del estrecho de Ormuz. Citando a funcionarios del gobierno.

El reporte indicó que Trump estaba dispuesto a abandonar una operación compleja y reabrir el vital estrecho —un punto álgido para los precios del petróleo y el comercio mundial— en una fecha posterior.

El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó el martes que las conversaciones para poner fin al conflicto regional continúan y están cobrando fuerza, pero que Estados Unidos está preparado para ⁠continuar la guerra si Irán no cumple.

"Existe una sensación creciente ⁠de que Estados Unidos está dando marcha atrás ⁠en su intención de tomar el control del estrecho de Ormuz y de que la administración Trump está ⁠tratando de suavizar la retórica sobre Irán", dijo Tom di Galoma, director general de operaciones de tasas de interés globales en Mischler Financial.

Entre otros vencimientos, los rendimientos a 30 años cayeron 1.7 pb al 4.889%, pero en el balance del mes han subido 26 puntos básicos, su mayor aumento desde diciembre de 2024.

La curva de tasas se empinó, con un diferencial entre los rendimientos a dos y a 10 años de 53.6 puntos básicos, frente a los 51.80 pb del lunes.

Según las estimaciones de LSEG, los futuros ⁠de las tasas de interés en Estados Unidos reflejaron el martes una reducción de alrededor de 7 puntos básicos, un cambio con respecto a las subidas de 10 puntos básicos registradas el lunes.

rrg