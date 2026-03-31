Juez bloquea orden de Trump para cortar financiación a medios públicos de EU

Un juez federal bloqueó el martes la implementación de una orden "ilegal e inaplicable" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar la financiación de la radio pública NPR y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS, en inglés).

La orden de Trump buscó castigar a los medios de comunicación por discursos que le desagradan, falló el juez federal de distrito Randolph Moss. Señaló que la protección a la libertad de expresión de la primera enmienda "no tolera la discriminación por puntos de vista ni las represalias de este tipo".

La orden ejecutiva, firmada en mayo de 2025, buscó terminar el respaldo financiero a NPR y PBS. Buscaba "garantizar que la financiación federal no respalde una cobertura informativa sesgada y partidista".

Trump regularmente acusa a los medios críticos con él de tener un sesgo "liberal". El año pasado, aseguró que NPR y PBS eran "armas del Partido Demócrata de la izquierda radical".

El presidente "no puede usar su poder gubernamental para ordenar a las agencias federales que excluyan a los demandantes de la recepción de subvenciones u otros fondos federales como represalia por decir cosas que a él no le gustan", dice la decisión.