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Investigación contra X en Francia seguirá aunque Elon Musk no se presente
La investigación se refiere a posibles infracciones por parte de la plataforma X de la legislación francesa.
La comparecencia o ausencia del multimillonario Elon Musk frente a magistrados franceses en el marco de una investigación contra la red social X "no constituye un obstáculo" para la continuación del caso, según la fiscalía de París.
El ente investigador indaga la responsabilidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil y el uso del modelo de inteligencia artificial de X para la creación de "deepfakes", es decir, montajes ultrarrealistas de carácter sexual, sin consentimiento de las víctimas.
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"La investigación abierta en enero de 2025 se refiere a posibles infracciones por parte de la plataforma X de la legislación francesa, a la que, evidentemente, debe ajustarse en territorio francés", recordó el sábado la Fiscalía de París, consultada por la AFP.
A comienzos de febrero, la justicia registró las oficinas de X y citó a Musk, de 54 años, para dar explicaciones sobre los presuntos excesos en su red social.
El magnate, también dueño de empresas como SpaceX o Tesla, junto con la antigua directora general de X, Linda Yaccarino, están siendo investigados "en su calidad de administradores (...) de la plataforma X en el momento de los hechos", explicó la fiscal Laure Beccuau.
Pero "su presencia o su ausencia no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", añadió la fiscalía.
En esta etapa, la plataforma X no está siendo objeto de acciones penales.
La fiscal Beccuau había explicado que las declaraciones voluntarias "de los directivos deben permitirles exponer su versión de los hechos, y en su caso, las medidas de adecuación previstas".
Por este caso, "las autoridades judiciales de otros países también han abierto investigaciones contra X", recordó la fiscalía parisina.