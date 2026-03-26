Jueza de EU desestima demanda de X contra anunciantes por supuesto boicot

La jueza de distrito de Estados Unidos Jane Boyle determinó que X no ha podido demostrar daños contra la red social, propiedad del magnate de origen sudafricano Elon Musk, por un supuesto boicot en las actuaciones de varias compañías que, tras la compra por Musk de la antigua Twitter, coordinaron llamamientos para evitar que las empresas se anunciaran en la recién denominada X por su gestión en la moderación de contenidos.

De esta manera, la magistrada desestimó de manera definitiva la demanda interpuesta por la empresa del magnate en 2024, asegurando que no existen pruebas concluyentes para determinar el daño causado contra X por las supuestas presiones contra otras empresas potencialmente anunciantes.

La compañía X esgrimió que a través de la iniciativa Alianza Global para Medios Responsables, impulsada por Federación Mundial de Anunciantes (WTA, por sus siglas en inglés) y que integraba a empresas como Mars, CVS Health, Colgate, Shell o Pinterest; los demandados se coordinaron para boicotear a X, provocando pérdidas a la empresa.

Por ello, la empresa del magnate acusó al resto de compañías de violar la ley antimonopolio y de actuar en contra de sus propios intereses en favor de boicot a X.

"Si la conspiración tenía como objetivo eliminar la competencia a nivel de anunciantes, X no ha alegado que el boicot de los demandados le impidiera vender a sus clientes finales", se lee en el fallo de la jueza.

Igualmente, si el boicot pretendía beneficiar a los rivales de X, la compañía "no ha alegado que las actividades de los demandados permitieran a dichas competidoras monopolizar la oferta en detrimento de los intereses de los consumidores", aseveró la magistrada.