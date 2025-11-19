La energía es el mayor reto de los centros de datos en México: MEXDC

La industria de centros de datos en México vive una etapa de expansión sin precedentes,impulsada por la digitalización, la nube y la inteligencia artificial. Pero detrás de las cifras de inversión y capacidad instalada hay un obstáculo que todos los jugadores reconocen como el más delicado, la energía.

De acuerdo con proyecciones de la Asociación de Centros de Datos en México (MEXDC), entre 2025 y 2030 se sumarán 1,516 megawatts (MW) de capacidad adicional de centros de datos en el país, respaldados por más de 18,000 millones de dólares en inversión y la creación de alrededor de 96,000 empleos directos e indirectos.

“Ha sido un año histórico para la industria de centros de datos en México. El crecimiento acelerado de los data centers y de la inteligencia artificial está enfrentando restricciones en la infraestructura eléctrica. El tema energético es un tema relevante, importante y que hay que atender”, dijo Amet Novillo, presidente de la MEXDC y director de Equinix en México, durante la asamblea general de la asociación.

Red eléctrica bajo presión

Antes de contar con los proyectos inaugurados este año, un data center de Equinix y una región de centros de datos de CloudHQ, México suma unos 236 MW de capacidad instalada en producción, más otros 200 MW en construcción. La proyección de la MEXDC hacia 2030 contempla además 73 nuevos centros de datos anunciados por sus socios, en diferentes fases de desarrollo.

Ese crecimiento no solo ocurre en los grandes campus de Querétaro o el Estado de México, sino también en la capa de edge data centers, pequeños centros de datos distribuidos que acercan el cómputo al usuario final. Empresas como MTP, EdgeNet y otros socios de la MEXDC despliegan infraestructura en el norte, el bajío, el sureste y la frontera, lo que convierte al sector en un consumidor intensivo de capacidad eléctrica en prácticamente todo el territorio.

Novillo advirtió que el cuello de botella no está en la generación, sino en la infraestructura de transmisión y distribución.

“México tiene una suficiencia eléctrica muy basta, producimos energía, tenemos un potencial mucho más elevado de lo que se usa, pero el Sistema Eléctrico Nacional, la transmisión y la distribución, es a donde hay que enfocar las inversiones para que pueda soportar toda la carga, no tan solo de nuestra industria, sino de todas las industrias y de la población”, dijo.

Autogeneración y refuerzo de la red

Ante este contexto, las empresas de centros de datos están recurriendo a estrategias mixtas: contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), proyectos de infraestructura compartida y esquemas de generación en sitio.

Según Novillo, la nueva regulación en materia energética permite que los centros de datos generen su propia energía bajo esquemas de autoabasto, en muchos casos con gas natural, lo que abre la puerta a modelos más autónomos y, potencialmente, más limpios. Al mismo tiempo, varios operadores están financiando infraestructura que luego se entrega al Estado.

“Hay empresas que están construyendo sus propias subestaciones y después las ceden. Un socio está levantando una subestación de 400 MW para abastecer la energía de sus centros de datos y de la región. Otros están trabajando con la CFE para robustecer la infraestructura que lleva la energía hasta el data center”, dijo.

Adriana Rivero, directora ejecutiva de la MEXDC, aseguró que este esfuerzo no solo beneficia a la industria sino a la infraestructura energética del país.

“Lejos de ser una situación negativa, es una situación positiva: el centro de datos requiere, solicita, construye y dona obra de refuerzo para que toda la población se vea también beneficiada. En muy poco tiempo, Querétaro tendrá una red eléctrica mucho más moderna que otros estados de la República por estas inversiones”, dijo.

Apagones

El crecimiento del consumo eléctrico de los centros de datos se suele asociar, en la discusión pública, con el riesgo de apagones. La MEXDC intenta desmontar esa percepción.

“Si hay un apagón, no es porque los data centers se estén acabando la energía”, sostuvo Novillo.

“Nosotros nos apegamos al proceso regulatorio: si la autoridad nos dice que no hay energía disponible en cierta zona, tenemos que hacer obras de refuerzo. Y si firmamos un contrato por 2 MW, no podemos consumir 4 MW: el propio sistema nos pone un tope”, dijo.

Rivero añadió que el problema de disponibilidad de energía no es exclusivo de México, sino una tendencia global asociada al rápido crecimiento de la industria digital. No obstante, la asociación reconoce que, sin mejoras aceleradas en la red y claridad regulatoria, el país puede empezar a perder oportunidades frente a otras economías que compiten por los mismos proyectos de infraestructura.

Inteligencia Artificial

La ola de inteligencia artificial generativa, que demanda enormes densidades de cómputo y energía, sólo hará más urgente la solución del reto eléctrico. La propia MEXDC reconoce que sus proyecciones de 1,516 MW adicionales hacia 2030 ni siquiera incorporan plenamente los proyectos de infraestructura dedicados a IA, por lo que se trata de una estimación conservadora.

“Vamos a ver una tendencia muy grande de empresas desarrollando IA y usando infraestructura de alto desempeño. México está preparado en talento y en ganas, pero la infraestructura eléctrica hay que desarrollarla rápido para montarnos en esta ola tecnológica”, advirtió Novillo.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx