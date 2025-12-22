Deutsche Telekom invierte en la firma germana de drones Quantum Safe

Deutsche Telekom ha realizado una "inversión estratégica" en la firma germana de drones de vigilancia Quantum Systems a través de su fondo tecnológico T.Capital, dotado con 2,000 millones de euros.

Deutsche Telekom ha destacado que esta operación, de la que no ha desvelado el porcentaje de la participación adquirida ni el importe, sirve para reforzar el "compromiso" de la compañía con el sector de la defensa.

"Deutsche Telekom está formando una alianza estratégica con Quantum Systems, proveedor líder de drones de vigilancia, para desarrollar soluciones para la protección de infraestructuras críticas. La tecnología probada de Quantum Systems complementa las fortalezas de Deutsche Telekom en plataformas inteligentes, conectividad e integración de sistemas", ha resaltado la teleco.

La operadora ha resaltado también que con esta inversión apoya la seguridad de Alemania y su capacidad para proteger sus infraestructuras críticas ante potenciales amenazas.

"Deutsche Telekom es el socio ideal para ampliar el uso de nuestras tecnologías en el sector civil. Juntos, estamos captando nuevos clientes y casos de uso", ha destacado por su parte el codirector ejecutivo de Quantum Systems, Sven Kruck.

El fondo T.Capital de Deutsche Telekom es el vehículo a través del cual la teleco germana invierte en empresas tecnológicas en los sectores de la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la nube, el internet de las cosas (IoT) y la tecnología de defensa.

En este contexto, cabe señalar que hace una semana Quantum Systems anunció la creación de una 'joint venture' con la compañía ucraniana Frontline Robotics para establecer "la primera línea de producción extranjera a escala industrial totalmente automatizada de Europa para drones destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania".