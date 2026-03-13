El CEO de Adobe dejará el cargo tras 18 años ante la nueva era protagonizada por la IA

El consejero delegado de Adobe, Shantanu Narayen, que ha liderado durante los últimos 18 años al gigante estadounidense del software de diseño, anunció su decisión de abandonar el cargo una vez que la multinacional haya nombrado un sucesor, según informó la compañía, que logró una cifra de negocio récord en su primer trimestre fiscal.

"He informado a la junta directiva de mi decisión de dejar mi cargo como CEO de Adobe después de más de 18 años en el puesto", confirmó el ejecutivo, que colaborará con Adobe en la identificación de un sucesor y continuará como presidente de la junta directiva para apoyar al próximo consejero delegado.

Narayen, que subrayó que su decisión "de ningún modo es un adiós", apuntó que la misión de Adobe de "Empoderar a Todos para Crear", representa una oportunidad aún mayor en la era de la IA.

"La próxima era de la creatividad se está escribiendo ahora mismo, moldeada por la IA, por nuevos flujos de trabajo y por formas de expresión completamente nuevas", comentó.

"Me aseguraré de preparar a Adobe para su próxima década de grandeza (...) La oportunidad que tenemos ante nosotros es extraordinaria", aseguró Narayen, para quien Adobe está en una posición única para liderar esta nueva etapa.

El anuncio de la transición en el liderazgo de Adobe coincidió con la publicación de los resultados del primer trimestre fiscal de la compañía, que cerró el periodo -diciembre de 2025 y febrero de 2026-, con un beneficio neto de 1,889 millones de dólares, un 4.3% más.

Asimismo, en el trimestre, la multinacional contabilizó una cifra de negocio récord de 6,398 millones de dólares, un 12% mayor que un año antes, incluyendo un crecimiento del 13% en los ingresos por suscripciones, hasta 6,918 millones de dólares.

Las acciones de Adobe, que cerraron la sesión del jueves con un retroceso del 1.43% cotizaban antes de la apertura de Wall Street con una caída anticipada del 8 por ciento. En lo que va de año, la compañía acumula una bajada del 19% y sus acciones valen en la actualidad menos de la mitad que hace dos años.