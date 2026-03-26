Esentia Energy recibe aval

Esentia Energy, empresa que suministra gas natural de Estados Unidos a México, dijo que su consejo de administración aprobó la fase II de su plan de expansión.

La segunda fase incluye una serie de mejoras específicas al sistema existente de Esentia, incluyendo la instalación de dos nuevas unidades de turbocompresión en la Estación de Compresión San Juan, en Chihuahua, y en la Estación de Compresión Aguascalientes, donde la construcción ya está en marcha.

Siemens Energy, quien es socio tecnológico estratégico de Esentia, llevará a cabo mejoras adicionales de servicios auxiliares y en otros sitios de compresión a lo largo del sistema.

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA), el segundo mercado bursatil de México, realizó el primero de sus encuentros empresariales programados para este año, como parte de una iniciativa orientada a ampliar el diálogo con empresas de distintas regiones del país sobre las oportunidades que ofrece el mercado de valores como herramienta de financiamiento.

El encuentro reunió a directivos, dueños y presidentes de consejo de empresas veracruzanas en un formato de conversación directa con el equipo de BIVA, con la intención de compartir información, resolver dudas y acercar una visión práctica sobre cómo el mercado bursátil puede complementar otras fuentes de financiamiento empresarial.

El encuentro contó con la participación de personas que aportaron perspectiva sobre el papel que desempeñan asesores, estructuradores e intermediarios en los procesos de acceso al mercado de capitales.

Grupo Comercial Chedraui, la tercera cadena de supermercados más grande del país, recibió la confirmación de su nota crediticia local de largo plazo por parte de la agencia Fitch Ratings, debido a su perfil sólido de negocio, caracterizado por su eficiencia operativa y diversificación geográfica en México y Estados Unidos.

La nota de Chedraui fue ratificada por Fitch en ‘AAA(mex)’, el nivel más alto en la escala local de activos con grado de inversión de esta agencia. La perspectiva fue refrendada en un nivel ‘estable’.

Fitch espera que Chedraui mantenga un fuerte flujo de caja operativo en los próximos 2 a 3 años, lo que le permitirá preservar su flexibilidad financiera.

El dólar llevará la firma del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, anunció el Departamento del Tesoro el jueves.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó en un comunicado que la medida era apropiada para el 250 aniversario de Estados Unidos, dado el fuerte crecimiento económico estadounidense, la estabilidad financiera y el "dominio duradero del dólar" durante el segundo mandato de Trump.

Es la primera vez que un presidente estadouinidense en funciones lo hace, al tiempo que se elimina la firma del Tesorero de Estados Unidos del dinero estadounidense por primera vez en 165 años.

Los primeros billetes de 100 dólares con la firma de Trump y la del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se imprimirán en junio.

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