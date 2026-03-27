Líbano presentará denuncia contra Israel

Beirut. Líbano presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques de Israel, que continúa sus bombardeos al país como parte de su ofensiva contra el grupo proiraní Hezbolá, declaró el día de ayer el primer ministro libanés.

El Gobierno considera que “las acciones y declaraciones de Israel, bajo cualquier pretexto que puedan tener (...) son extremadamente peligrosas y amenazan la soberanía de Líbano, la integridad de su territorio y los derechos de su pueblo”, dijo Nawaf Salam.

Durante una sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro declaró: “Solicito que el ministro de Relaciones Exteriores y Emigrantes presente de inmediato una denuncia ante el Consejo de Seguridad”.

Ayer, los tanques de Israel avanzaron hacia Dibil, un municipio cristiano en Líbano. “El ejército está cerca”, declaró un residente de esta ciudad al periódico libanés L´Orient Le Jour. “No nos atrevemos a asomar la cabeza”.

El martes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ejército tiene como objetivo extender la ocupación hasta el río Litani, cuyo punto más lejano de Israel se encuentra a 30 kilómetros de la frontera.

Desde el inicio de la guerra, 28 de febrero, Israel ha matado a 1,094 personas.

“Desastre”

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió el día de ayer de un inminente “desastre de seguridad” debido a la falta de tropas.

Lapid, del partido de centroderecha Yesh Atid, acusó al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de haber lanzado una guerra en múltiples frentes “sin una estrategia” y advirtió que el ejército está siendo empujado más allá de sus “límites”.

Poco después, el ejército israelí afirmó que necesita más tropas para combatir en Líbano.

En un discurso televisado Lapid afirmó que “el gobierno deja al ejército herido en el campo de batalla”.