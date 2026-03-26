Cereales operan con volatilidad en Chicago

Los cereales en Chicago cerraron mixtos, en un contexto en el que los operadores seguían de cerca los acontecimientos en Medio Oriente y esperaban indicios sobre la siembra en Estados Unidos.

El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) cayó menos de 1 centavo a 4.6613 dólares por bushel. El trigo subió 7.13 centavos a 6.0513 dólares por bushel, mientras que la soya restó menos de 1 centavo a 11.7163 dólares por bushel.

Los precios habían subido el miércoles, respaldados por las compras técnicas y la incertidumbre sobre las negociaciones para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Es el presidente. Lo que dice sale de la nada y no hay forma de prepararse para ello cuando ocurre. Eso es lo que está impulsando el mercado”, dijo Ed Dugan, corredor de StoneX.

Las dudas sobre un rápido fin del conflicto mantenían firmes los precios del crudo el jueves, lo que contribuía a impulsar al alza el aceite de soya, usado para biocombustibles.

Los operadores están atentos a un posible anuncio de la revisión de los objetivos de biocombustibles de Estados Unidos en un acto de la Casa Blanca el viernes, lo que ha respaldado al complejo de la soya.

La atención se centra también en las estimaciones de superficie cultivada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del próximo martes, ya que el aumento de los precios de los fertilizantes y el combustible debido a la guerra en Medio Oriente, con Irán, ha avivado el interés por las decisiones de siembra de los agricultores.