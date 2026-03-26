Acuerdo secreto: 6,000 cubanos a México

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha ocultado un acuerdo no firmado con el presidente Trump: Estados Unidos ha deportado 6,000 cubanos durante los últimos doce meses.

En una orden presentada ayer, el juez de distrito de los Estados Unidos William G. Young, en Massachusetts, citó una declaración del Departamento de Seguridad Nacional en la que se reconoce un acuerdo “vigente” pero “no escrito”, en virtud del cual México acepta a los deportados cubanos procedentes de los Estados Unidos.

“¿Qué? ¿Puede ser esto cierto? ¿Existe algún acuerdo no escrito entre dos naciones soberanas en virtud del cual 6,000 ciudadanos cubanos ya han sido enviados a México? ¿Es secreto este acuerdo?”, declaró Young en su orden.

Muchos de los detalles del caso federal, incluidos los documentos del Departamento de Seguridad Nacional que revelan el número de cubanos deportados, así como la denuncia por detención indebida, no son de acceso público. Sin embargo, la orden del juez Young revela el alcance de la operación de deportación, sobre la cual ambos gobiernos han guardado silencio.

La presidenta Sheinbaum aceptó la imposición de Trump de no enviar petróleo a la isla con tal de salvar el T-MEC. Sin embargo, su pulsión por la dictadura proyecta el deseo de convertir a Morena en un partido totalitario. La destrucción del poder judicial, sumado al fraude electoral del acordeón, son dos claras muestras de su intención de importar los “ideales humanitarios” de Cuba.

Los mitos y las leyendas negras son edificados con acero inoxidable. Hay mexicanos que creen que Putin es de izquierda. Una izquierda romántica de la época de la guerra fría. En Europa, muchos piensan que Putin es de derecha. Ambos extremos no les interesa que Putin viole sistemáticamente el derecho internacional y cometa crímenes de guerra. Les interesan los dogmas seductores.

Cuba es una dictadura que derrocó en 1959 a otra dictadura. Violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, represión a los críticos, ausencia de libertades, ausencia de medios de comunicación plurales, pobreza y corrupción, entre otros de sus rasgos.

El pensamiento único de las mañaneras evita reflexionar sobre lo que México ha perdido en los últimos años. Por ejemplo: la Alianza del Pacífico. El modelo de Chile, Colombia, Perú y México era anti dogmático, pero AMLO la destruyó en su defensa por el presidente corrupto Pedro Castillo.

El Fisgón, Paco Ignacio Taibo II, Arturo Dávila y Noroña han defendido las coordenadas de la dictadura.

Roberto Velasco ya tiene un plan para una eventual victoria de Marco Rubio en las elecciones estadounidenses?

¿Por qué razón la presidenta Sheinbaum no ha dado a conocer el acuerdo de tercer país seguro que negoció con Trump?

¿México será la Cuba del s.XXI?