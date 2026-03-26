Crudo sube casi 6% por temores a escalada en Medio Oriente

Los futuros del crudo subieron el jueves, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior, a medida que se desvanecían las esperanzas de un rápido fin de la guerra en Medio Oriente.

Los futuros del Brent subieron 5.79 dólares, o 5.66%, a 108.01 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaron 4.16 dólares, o 4.61%, a 94.48 dólares por barril. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 95.07 dólares el barril, una ganancia de casi 5 dólares.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó que Estados Unidos envió a Irán una “lista de 15 puntos” como base para las negociaciones que pongan fin a la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había declarado anteriormente que Irán estaba analizando la propuesta estadounidense, pero que no se estaban llevando a cabo conversaciones para reducir la guerra.

Un alto funcionario iraní declaró que la propuesta era “unilateral e injusta”, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán se había ofrecido a permitir el tránsito de 10 petroleros por el Estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad en las negociaciones.

“Existe una gran confusión y frustración respecto a la veracidad de las noticias procedentes de Estados Unidos e Irán. Los inversionistas están volviendo a invertir en activos más seguros en un intento por preservar su capital”, declaró Timothy Snyder, economista jefe de Matador Economics.

“La continua escalada militar, que incluye el despliegue de tropas y nuevos ataques, junto con la limitada circulación de buques cisterna bajo las estrictas condiciones iraníes, sigue ejerciendo presión sobre los mercados energéticos mundiales”, dijo Soojin Kim, analista de MUFG.

Los futuros del Brent suben 49%, mientras que el WTI gana 41% desde que comenzó la guerra. La mezcla mexicana avanza 49.81%, y es la que más gana de los tres marcadores.

La propuesta estadounidense de 15 puntos, enviada a través de Pakistán, eliminaría las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, detendría el enriquecimiento, limitaría su programa de misiles balísticos y recortaría el financiamiento a sus aliados regionales, según informaron tres fuentes del gabinete israelí.

Un alto funcionario iraní afirmó que la propuesta carece de los requisitos mínimos para tener éxito y solo sirve a los intereses de Estados Unidos e Israel, pero recalcó que la diplomacia no ha terminado a pesar de la falta de un plan de paz realista.

Como señal de que se estaban reanudando los flujos de crudo, un petrolero tailandés atravesó el Estrecho tras una coordinación diplomática con Irán, y Malasia afirmó que también se estaba permitiendo el tránsito de sus buques.