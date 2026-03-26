Peso se depreció 1.04% frente al dólar

El peso mexicano se depreció frente al dólar el jueves luego de que Banco de México recortó la tasa de referencia nacional, en un contexto de preocupación ante el posible repunte de la inflación por el aumento de los precios del petróleo a causa del conflicto en Oriente Medio.

El tipo de cambio cerró la sesión en 17.9549 pesos por dólar, una depreciación de 18.55 centavos, o 1.04%, respecto al cierre del miércoles, según datos del banco central.

La Junta de Gobierno de Banco de México decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, situándola en 6.75%, lo que contrastó con las previsiones del mercado que esperaba que se mantuviera sin cambios, después de que los precios al consumidor alcanzaron niveles no vistos desde finales del 2024.

“El peso fue afectado por el recorte a la tasa de interés de referencia de Banxico, así como por el sentimiento global de aversión al riesgo” explicaron los analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

La depreciación del peso también se vio influenciada por una mayor aversión al riesgo de los inversionistas que fortaleció al dólar ante versiones encontradas entre Estados Unidos e Irán sobre un posible fin al conflicto en Oriente Medio.

El índice dólar, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis divisas principales, avanzó 0.27% hasta las 99.87 unidades.

“Para los siguientes días, espero que el peso mexicano mantenga alta sensibilidad geopolítica. Los operadores estarán atentos a Donald Trump. Cualquier retórica agresiva podría empujar al par a 18 unidades”, dijo Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group.

Por su parte, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.65% hasta los 67,061.34 puntos, en tanto que el FTSE BIVA restó 1.63% y se ubicó en las 1,336.63 unidades.

Ambas plazas bursátiles interrumpieron tres días de ganancias tras apuntar el miércoles su mayor incremento diario desde abril del año pasado.