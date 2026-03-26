Wall Street retrocede en una jornada de incertidumbre

Los tres principales índices de Wall Street cerraron en terreno negativo este jueves, ante la persistente incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente.

El sentimiento de los inversionistas se deterioró luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que Irán “debería llegar a un acuerdo pronto, antes de que sea demasiado tarde”, lo que encendió los foco rojos en el mercado.

El Nasdaq Composite fue el que más cayó (-2.38%) a 21,408.08 unidades y el S&P 500 (-1.74%) a 6,477.10 unidades. En ambos casos fue su peor caída desde el 20 de enero, -2.39 y -2.06%, respectivamente.

El Promedio Industrial Dow Jones (-1.01%) a 45,960.11 puntos, registró su peor cierre desde el 18 de marzo, cuando disminuyó 1.63 por ciento.

Desde que comenzó el conflicto, las pérdidas son más amplias. El Dow cae 6.16%, el S&P 500 pierde 5.84% y el Nasdaq desciende 5.56 por ciento.

En lo que va del año, el Nasdaq pierde 7.89%, el S&P 500 cae 5.38 y el Dow pierde 4.38 por ciento.

Cautela en el mercado

La jornada estuvo marcada por un tono más cauteloso por parte de los inversionistas debido a un acuerdo para concluir la guerra entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, después del cierre de las bolsas, Trump comentó en Truth Social que extenderá una pausa a los ataques a instalaciones de energía de Irán hasta el 6 de abril.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, consideró que el mercado se encuentra en un punto de pausa extendida.

“La estrategia de negociación y el plazo de 4 a 6 semanas de Trump sugieren que el mercado seguirá operando con alta volatilidad. O se alcanza un acuerdo histórico en Pakistán este fin de semana, o podríamos alcanzar un nivel de pánico que podría llevar al Brent hacia los 120 dólares. Para las próximas jornadas, espero que el VIX siga al alza, al menos hasta encontrar una comunicación más clara y conciliadora entre ambas partes”, detalló.

“Fue una jornada de caídas en los principales índices accionarios y elevada volatilidad ante la ausencia de un cese al fuego claro o cercano en Medio Oriente, dada la resistencia de Teherán y Washington a los términos propuestos”, aseguraron expertos de Bx+.

Añadieron que al acercarse el cierre de la cuarta semana tras la acción conjunta de Israel y Estados Unidos en Irán, “el petróleo se mantiene al alza y persisten disrupciones en las cadenas globales de suministro de crudo y de insumos críticos. Ello deriva en presiones inflacionarias globales y, en consecuencia, mayor aversión al riesgo ampliamente reflejada en los mercados”.

Estrategas de Actinver escribieron que “al cierre de la sesión, Donald Trump anunció un cese al fuego contra las instalaciones energéticas de Irán. No obstante, la jornada estuvo marcada por declaraciones mixtas de ambas naciones que alimentaron el escepticismo sobre una resolución del conflicto, lo cual llevó a los índices a la baja”.

Nerviosismo latente

Solo tres de los 11 sectores del S&P 500 subieron. El de tecnología (-3.1%) fue el sector más rezagado, arrastrado por NVIDIA, Broadcom y Microsoft. Comunicaciones (-2.4%) retrocedió presionado por Alphabet y Meta. El sector industrial (-2.3%) estuvo afectado por GE Vernova, GE Aerospace y Caterpillar.

Por el contrario, el sector que más subió fue el de energía (+1.6%), impulsado por el alza en los precios del crudo. Servicios públicos (+0.18%) avanzó de la mano de Duke Energy y Southern Company.