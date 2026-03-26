La UE constata que 30% de los comerciantes online “engañan” en las rebajas del Black Friday

Aproximadamente uno de cada tres comerciantes en línea ofreció ofertas que no eran tan ventajosas como se anunciaban durante el Black Friday del año pasado, informó ayer 26 de marzo, la Unión Europea (UE), citando los resultados de una inspección.

Las autoridades de protección del consumidor de 23 Estados miembros de la UE, así como de Islandia y Noruega, examinaron las ofertas del Black Friday y el Cyber Monday del pasado mes de noviembre para comprobar su conformidad con la legislación de la UE.

La campaña coordinada por la Comisión Europea reveló que muchos de los 314 comerciantes en línea analizados presentaban deficiencias, según informó Bruselas.

Alrededor de 30% mostraba los descuentos de forma incorrecta, incumpliendo las normas de la UE que establecen que el precio de referencia para una oferta debe ser el más bajo aplicado en los 30 días anteriores.

Casi 20% utilizaba técnicas de venta agresivas, como temporizadores de cuenta atrás o afirmar que un producto se estaba agotando; se constató que más de la mitad de ellas eran engañosas.

Otro 10% utilizaba el drip pricing, es decir, añadir cargos adicionales en las últimas fases del proceso de compra.

“Una gran ganga no es excusa para incumplir las normas. Los consumidores esperan un trato justo, tanto si compran en línea como en tiendas físicas”, afirmó la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

Las autoridades nacionales de consumo podrían tomar medidas contra las empresas implicadas, según la UE.

Las rebajas del Black Friday, un fenómeno estadounidense, se han ido adoptando cada vez más en Europa y fuera de ella.

Estas rebajas, que se celebran el día después de la festividad estadounidense de Acción de Gracias para dar inicio a la temporada de compras navideñas, van seguidas ahora del Cyber Monday, en el que las compras en línea cobran protagonismo, especialmente en productos electrónicos y otros dispositivos tecnológicos.