Alsea: un año de oportunidades en un entorno que empieza a mejorar

Se llevó a cabo el Día de Inversionistas de Alsea, en donde la empresa dio a conocer los principales puntos de su estrategia y sus expectativas para el año.

El 2025 fue un buen año para Alsea a pesar de que el entorno económico fue retador, con una inflación aún elevada y un bajo dinamismo económico que impactó el comportamiento del consumidor, quien se volvió más selectivo en sus decisiones de gasto.

Entre las principales marcas que opera la empresa está Starbucks, de la cual Alsea es el franquiciatario más grande a nivel mundial. La marca mantiene un crecimiento importante en número de unidades y la empresa tiene como estrategia el lanzamiento de productos de temporada, lo que incrementa el tráfico de clientes.

También se registró un mayor crecimiento en las ventas de Domino's, en donde el lanzamiento de la pizza Croissantizzima fue muy exitoso. Los pedidos en línea han aumentado gracias a que la empresa abrió su operación a agregadores como UberEats y Rappi, sumándose a sus propios canales de distribución.

Se invertirá en tecnología dentro de las tiendas dado que una parte importante de los pedidos ya se realiza por canales digitales. Para ello, se lanzó Domino's Cloud, una plataforma enfocada en optimizar los pedidos en línea.

Una marca con potencial de impulso importante es Chili's, de cara al Mundial de Fútbol. Asistir a ver eventos deportivos en este restaurante se ha vuelto tradición para muchos consumidores, y Alsea planea acompañar esto con una campaña publicitaria que incluya promociones y combos diseñados para atraer mayor tráfico.

La estrategia de la empresa está basada en el crecimiento rentable con foco en la atención al cliente y un conocimiento profundo del consumidor, lo que le otorga una ventaja competitiva en el sector.

En cuanto a inversiones, Alsea se enfocará en la remodelación de unidades existentes, lo cual históricamente se traduce en mayores ingresos y mejor rentabilidad, optimizando el nivel de capital invertido y mejorando el ciclo de flujo de efectivo.

Este año desarrollarán dos nuevas marcas en México: Chipotle Mexican Grill y Raising Cane's. Las primeras aperturas serán en Monterrey durante la segunda mitad del año, con entrada a la Ciudad de México en 2027 y expansión nacional a partir de 2028.

Esperamos que este año sea favorable para la empresa. El crecimiento en ingresos y rentabilidad se apoyará por la remodelación de unidades, nuevos productos y el Mundial de Fútbol, que beneficiará tanto a los turistas que visitarán el país como a los consumidores que seguirán los partidos desde casa.

La empresa mantiene una capacidad de expansión relevante con sus marcas actuales, ya que en las regiones donde opera aún existe espacio para nuevas aperturas.

Consideramos que Alsea gestiona de forma eficiente su portafolio de marcas, lo que la posiciona como el operador más sólido del sector y con mayor capacidad para capitalizar las oportunidades de crecimiento en tráfico de clientes. El 2025 fue un buen año para Alsea a pesar del entorno económico retador, con una inflación elevada y un bajo dinamismo económico que impactó el comportamiento del consumidor, quien se volvió más selectivo en sus decisiones de gasto.