Superapps desplazan a sucursales en la inclusión financiera

Las superapps –plataformas digitales que integran servicios como transporte, pagos, comercio y productos financieros en una sola aplicación– comienzan a consolidarse como un nuevo motor de inclusión financiera en México, de acuerdo con un estudio elaborado por The Competitive Intelligence Unit (CIU) y la división de servicios financieros de Didi.

Uno de los principales hallazgos es el avance en conocimiento y adopción. Actualmente, más de 19.5 millones de personas utilizan servicios financieros digitales; de ese universo, 55% los emplea con alta frecuencia.

El cambio no solo es de acceso, sino de comportamiento. Mientras los usuarios de la banca tradicional acuden a sucursales en promedio una vez al mes, quienes utilizan superapps interactúan hasta 20 veces mensuales con estas plataformas. Esta mayor frecuencia refleja la integración de los servicios financieros en la vida cotidiana, junto con actividades como transporte, compras o pagos de servicios.

“Hoy vemos claramente que la tendencia está cambiando. El problema no se va a resolver con más sucursales; si bien siguen siendo relevantes, ya no están en el centro del debate”, señala Ernesto Piedras, director ejecutivo de The CIU.

En este contexto, el análisis también evidencia el alcance potencial del modelo. Más de 30 millones de personas interactúan con la superapp de Didi, lo que de acuerdo con lo descrito por la firma de movilidad, esa participación se convierte en un punto de entrada natural para la adopción de nuevos servicios, incluidos los financieros.

“Antes íbamos al banco; hoy lo llevamos con nosotros. Ese empoderamiento es una transformación clave: tener acceso a una amplia gama de servicios las 24 horas del día abre nuevas posibilidades, y lo que viene es aún más prometedor”, destaca Piedras.

En términos de percepción, 86% de los usuarios considera que los servicios financieros digitales han mejorado su economía personal, lo que refuerza su papel como herramientas prácticas de gestión financiera.

Respecto a los usos, 42% de los usuarios recurre a estos servicios para enfrentar emergencias o falta de liquidez; 32% los utiliza para gastos cotidianos y 13% para generar rendimientos.

No obstante, persisten brechas estructurales. Solo 36% de las mujeres tiene acceso a crédito, frente a una mayor proporción en hombres. A nivel regional, el norte del país registra una penetración de servicios financieros de 84%, mientras que en el sur se ubica en 67 por ciento.

Escalabilidad de Didi

En paralelo, los datos de adopción de Didi reflejan un crecimiento acelerado. Desde su lanzamiento, la compañía ha otorgado más de 20 millones de créditos; cuenta con 2 millones de usuarios en tarjetas de crédito y 2 millones en cuentas a través de su Sofipo, además de registrar cerca de 40 millones de transacciones en pagos de servicios.

El estudio concluye que el paradigma de la inclusión financiera está cambiando. Durante décadas, la expansión de sucursales bancarias fue el principal mecanismo para ampliar el acceso; sin embargo, esta lógica ha perdido centralidad frente a nuevas dinámicas digitales.

“Cada vez habrá más servicios a medida que respondan a necesidades concretas de los usuarios. Aquellas plataformas que no presten atención a estas tendencias están destinadas a rezagarse”, afirmó Alejandro Escobedo, presidente del consejo de la Sofipo de DiDi.