Blue Origin pospone lanzamiento de cohete New Glenn debido a condiciones meteorológicas

Blue Origin, la compañía espacial propiedad de Jeff Bezos, anunció que pospuso indefinidamente el lanzamiento previsto para el domingo de su cohete New Glenn, debido a la nubosidad desfavorable en su plataforma de lanzamiento en Florida.

La empresa estadounidense explicó, según una transmisión en directo en video, que un sistema de nubes cúmulos complicó el lanzamiento y que estaba evaluando las opciones para su próximo intento en función del pronóstico del tiempo.

New Glenn, el cohete espacial de la empresa espacial Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, tenía previsto despegar este domingo para realizar su segunda misión, un paso más en la carrera aeroespacial contra la compañía de Elon Musk, SpaceX.

El aparato, de 98 metros de altura, debía propulsar la nave espacial ESCAPADE, de la NASA, con destino a Marte para estudiar la historia climática del planeta y preparar el camino para una eventual misión tripulada.

Este lanzamiento tenía por objetivo saber también si el cohete de Blue Origin puede volver intacto a tierra.

Se prevé que tras el atraso, volver a programarlo será complicado por el cierre parcial del gobierno federal estadounidense.

La Administración Federal de Aviación va a reducir a partir del lunes los despegues de cohetes comerciales para descongestionar el tráfico aéreo.

La primera prueba del New Glenn se consideró un éxito, ya que consiguió poner en órbita su carga. Sin embargo, la empresa no consiguió recuperar el propulsor.

SpaceX sí ha conseguido recuperar un cohete tras realizar su misión.