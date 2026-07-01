Designa gobernador Américo Villarreal a Ricardo Guerrero como nuevo secretario de Salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó el nombramiento como secretario de Salud en Tamaulipas al doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales y lo exhortó a seguir contribuyendo con su trabajo y dedicación para consolidar la transformación del sector salud en Tamaulipas.

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quien desde el inicio de la actual administración se venía desempeñando como titular de la Oficina del Gobernador, es Médico Cirujano General egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con estudios de Posgrado, tanto de Maestría como de Doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

A lo largo de su trayectoria profesional y desempeño en el servicio público ha ocupado diversos cargos en la Fundación UNAM, en la Oficina de Representación de la UNESCO y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros.

Al hacer entrega del nombramiento al nuevo titular de la dependencia estatal, el gobernador Américo Villarreal mencionó que Tamaulipas destaca como uno de los estados con mejores resultados en indicadores nacionales de salud y contribuye al fortalecimiento del modelo de salud IMSS -Bienestar.