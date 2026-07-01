Avanza Querétaro en digitalización de trámites: Felipe Macías

La APP Ciudad Qro del Municipio de Querétaro, gobernado por Felipe Fernando Macías Olvera, superó las 25 mil descargas en solo dos meses desde su lanzamiento y con el uso de esta herramienta se han registrado mil 310 reportes ciudadanos, lo que refleja una participación activa de los queretanos en la incorporación de herramientas digitales.

La aplicación se consolida como la ventanilla única digital de trámites y servicios municipales, al facilitar el acceso a diversas gestiones y programas desde su teléfonocelular, y durante el mes de julio se incorporarán nuevas funciones a la aplicación.

Está disponible de manera gratuita para dispositivos Android e iOS y también integra el programa Mil Colores, destinado al censo de personas autistas en el municipio, el cual registra más de 250 inscripciones a través de la plataforma.

Con ella, los usuarios pueden acceder a servicios como la recolección de tiliches, escombro y poda; reportes de bacheo y rehabilitación vial; alumbrado público; convocatorias de programas municipales; servicios del DIF Municipal; acciones de Desarrollo Social, Movilidad, Cultura, Turismo, Deporte y Bienestar Animal; así como noticias municipales y la renovación de licencias de funcionamiento y de salud.

De esta manera, se concentran en una sola aplicación herramientas y servicios que facilitan la vida diaria de la ciudadanía y se fortalece la estrategia de digitalización del Municipio de Querétaro, para simplificar trámites y ofrecer una atención más eficiente.