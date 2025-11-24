Amazon invertirá hasta 50,000 millones de dólares en IA y supercomputación para el gobierno de EU

Amazon informó este lunes que invertiría hasta 50,000 millones de dólares para ampliar la inteligencia artificial y la capacidad de supercomputación para los clientes del Gobierno de Estados Unidos, en uno de los mayores compromisos de infraestructura en nube dirigidos al sector público.

El proyecto, que se espera que comience en 2026, sumará casi 1.3 gigavatios de nueva IA y capacidad de computación de alto rendimiento en las regiones AWS Top Secret, AWS Secret y AWS GovCloud a través de nuevos centros de datos equipados con sistemas avanzados de computación y redes.

Un gigavatio de potencia informática es aproximadamente suficiente para abastecer a unos 750,000 hogares estadounidenses en promedio.

"Esta inversión elimina las barreras tecnológicas que han frenado a las Administraciones Públicas", dijo Matt Garman, CEO de Amazon Web Services.

AWS ya es uno de los principales proveedores de servicios en la nube de la Administración estadounidense, con más de 11,000 organismos públicos. Las empresas tecnológicas, entre ellas OpenAI, Alphabet y Microsoft, están invirtiendo miles de millones de dólares en la creación de infraestructuras de IA, lo que impulsa la demanda de potencia informática necesaria para los servicios.

La iniciativa de Amazon tiene como objetivo proporcionar a las agencias federales un mayor acceso a un conjunto completo de servicios de IA de AWS. Estos incluyen Amazon SageMaker para el entrenamiento y la personalización de modelos, Amazon Bedrock para el despliegue de modelos y agentes de IA y modelos fundacionales como Amazon Nova y Anthropic Claude.