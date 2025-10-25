Alertan sobre falsos mensajes y correos que simulan ser de Temu

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, alertó a usuarios de internet sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza la imagen de la aplicación de comercio electrónico Temu, en la que difunden enlaces falsos y mensajes engañosos para robar datos financieros y personales.

Además de las pérdidas económicas en estos fraudes, también se pierden datos personales con los que los delincuentes pueden solicitar créditos, abrir cuentas o cometer otros delitos. La promesa de precios extremadamente bajos o premios exclusivos es la principal carnada que utilizan los ciberdelincuentes.

¿Cómo funciona la estafa?

A través de anuncios en redes sociales o correos electrónicos que aparentan ser oficiales, redirigen al usuario a sitios fraudulentos, aprovechando la confianza que genera una marca reconocida como Temu, con lo que montan páginas falsas y hacen el envío de supuestas promociones, regalos o descuentos.

Estas imitaciones reproducen la estética de la aplicación original, lo que lleva a los usuarios a ingresar información bancaria o personal creyendo participar en una oferta legítima.

Recomendaciones

La SSC te brinda las siguientes recomendaciones para que no caigas en la estafa y te recuerda que la prevención y la verificación son las mejores herramientas para evitar caer en engaños digitales:

Verifica remitente y dominio. Revisa la dirección de correo además del nombre visible, y asegúrate de que sea de Temu o de dominios oficiales.

Revisa la dirección de correo además del nombre visible, y asegúrate de que sea de Temu o de dominios oficiales. No hagas clic en enlaces sospechosos . Entra directamente a la aplicación o al sitio oficial y tú mismo escribe la dirección.

. Entra directamente a la aplicación o al sitio oficial y tú mismo escribe la dirección. Comprueba la URL antes de ingresar datos . Debe empezar con “https://”, verifica que el dominio sea el correcto y o tenga errores ortográficos.

. Debe empezar con “https://”, verifica que el dominio sea el correcto y o tenga errores ortográficos. Usa métodos de pago seguros. Puedes ocupar las tarjetas virtuales o pagos que incluyan protección al comprador; evita dejar los datos bancarios guardados en distintas plataformas.

Puedes ocupar las tarjetas virtuales o pagos que incluyan protección al comprador; evita dejar los datos bancarios guardados en distintas plataformas. Activa la autenticación de dos factores (2FA). Trata de tenerla siempre activa.

Trata de tenerla siempre activa. Ten actualizados los dispositivos y aplicaciones. De esta forma, los parches de seguridad te ayudarán a protegerte de un malware o vulnerabilidades explotables.

De esta forma, los parches de seguridad te ayudarán a protegerte de un malware o vulnerabilidades explotables. Edúcate y comparte información. Mantente al tanto de las alertas de seguridad locales y enséñaselas a tus familiares o quienes consideres necesiten esa información.

En caso de que seas víctima de un fraude digital, la SSC exhorta a comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o también puedes escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. La dependencia