Accionistas demandan a Microsoft por inflar precio de acciones e inversiones en IA

Microsoft ha sido demandada por unos accionistas que acusan a la empresa de estafarlos y de inflar el precio de sus acciones al no revelar la desaceleración del crecimiento de su negocio en la nube Azure y la necesidad de invertir miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial.

La demanda colectiva propuesta, liderada por un fondo de pensiones de Michigan, se presentó el viernes ante un tribunal federal de Seattle, después de que las acciones de Microsoft cayeran un 10% el 29 de enero como reacción a su informe de resultados trimestrales publicado el día anterior.

Se esfumaron unos 357,000 millones de dólares de valor de mercado, y las acciones de Microsoft sufrieron su mayor caída en un solo día en casi seis años.

Microsoft no respondió de inmediato el lunes a las solicitudes de comentarios.

Para su segundo trimestre fiscal, que finalizó en diciembre, Microsoft informó de un crecimiento de los ingresos del 39% en Azure y otros negocios de nube, cumpliendo las previsiones de los analistas, pero por debajo del 40% del trimestre anterior, y proyectó un crecimiento del 37% al 38% en los tres primeros meses de 2026.

Microsoft también informó de unos gastos de capital de 37,500 millones de dólares en su segundo trimestre, lo que supone un aumento de casi el 66% con respecto al año anterior y supera los 34,300 millones de dólares que habían previsto los analistas.

La demanda señala que Microsoft atribuyó la ralentización del crecimiento de Azure y el aumento del gasto a limitaciones de capacidad, ya que desvió recursos hacia la investigación y el desarrollo relacionados con la IA y hacia su chatbot Copilot, cuyos rivales incluyen el Gemini de Google y el ChatGPT de OpenAI.

La demanda está liderada por el Sistema de Jubilación de la Policía y los Bomberos de la ciudad de St. Clair Shores, en Michigan. Entre los demandados se encuentran varios directivos de Microsoft, entre ellos el presidente ejecutivo, Satya Nadella, y la presidenta financiera, Amy Hood.