Ruby Rose ha dado vida a algunos personajes peligrosos, como a una reclusa en la serie "Orange Is the New Black" o a una científica que luchaba contra un tiburón prehistórico en "The Meg". Pero la actriz es ahora oficialmente peligrosa.

La firma de ciberseguridad McAfee coronó a Rose como la celebridad más peligrosa de internet. Ningún otro famoso tenía tantas probabilidades de guiar a los internautas a webs con virus o malware.

Rose destronó a la famosa más peligrosa del año pasado, Avril Lavigne.

La estrella de programas de telerrealidad Kristin Cavallari, quedó en segunda posición de la lista, por delante de la actriz Marion Cotillard (3), la "Wonder Woman" original, Lynda Carter (4), y las también actrices Rose Byrne (5) y Debra Messing (6).

La protagonista de “realities” Kourtney Kardashian (7), la actriz Amber Heard (8), la conductora Kelly Ripa (9) y el actor Brad William Henke completaron los primeros puestos de la clasificación.

Rose es modelo y VJ de MTV y pudo haber despertado más interés en internet tras anunciarse que interpretará a Batwoman en una nueva serie de la cadena CW.

La encuesta busca llamar la atención sobre el peligro de hacer clic en enlaces sospechosos.

McAfee instó a los internautas a consideren los riesgos asociados con la búsqueda de contenido descargable y pidió que se mantengan actualizadas las correcciones de seguridad.

La empresa empleó sus propias calificaciones de páginas web para elaborar la lista de famosos y empleó búsquedas en Google, Bing y Yahoo.