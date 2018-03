Con más de 117.5 millones de usuarios alrededor del mundo, Netflix es la plataforma de streaming de video más exitosa. Parte de la fórmula con la que ha ganado tal penetración son los algoritmos que personalizan sugerencias de contenidos a los suscriptores del servicio. La personalización es la clave para hacer que el usuario permanezca en el servicio, y que si en los primeros 90 segundos de acceso al servicio no encuentra algo de su interés, abandonará la plataforma.

La estrategia empleada entonces es agrupar sus contenidos en lo que llaman clusters. Cada uno de estos clusters cuenta con un código numérico que le identifica. De esta forma, los 40 o 50 títulos que aparecen en la pantalla llegan ahí gracias a que los algoritmos han asignado al usuario un conjunto de clusters de acuerdo con los contenidos que ha visto previamente. La estrategia no es perfecta. El suscriptor queda así encerrado en una burbuja, que le priva de ver contenidos que no estén relacionados con sus consumos habituales. De vez en cuando, el servicio pondrá sugerirá un contenido que pudiera no guardar relación evidente para el usuario, pero la tendrá para el algoritmo. La razón de esto es el sondear cada cierto tiempo el interés de ampliarse a otros clusters por parte del suscriptor.

Afortunadamente, los algoritmos no han llegado a la sofisticación de anticipar lo imprevisible. Para que el encuentro fortuito con lo inesperado se dé, aún podemos salir de la burbuja de los algoritmos y aventurarnos por las calles no transitadas aún por nosotros de la organización de contenidos de Netflix, ser flâneurs —sustantivo que se adjudica originalmente a quien vaga sin rumbo por las calles, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso— de sillón.

Para alcanzar esta aventura sin fin, existe un truco. No son necesarias habilidades tecnológicas que vayan más allá del copy-paste, no obstante, cuenta por derecho propio como un hack al sistema. Gracias a que Netflix, como ya vimos, agrupa los contenidos en clusters, y cada uno de ellos cuenta a su vez con un código particular, podemos echar mano del catálogo de estos códigos para acceder a contenidos no contemplados por los algoritmos para nosotros, mujeres y hombres libres.

El primer paso para acceder a este jardín secreto es ingresar la siguiente url:

http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER

A continuación, el campo "INSERTNUMBER" de la URL debe reemplazarse con uno de los códigos necesarios para acceder a los géneros alternativos que se ofrecen a continuación:

ACCIÓN AVENTURA

1365 = Acción y aventura

77232 = Películas de acción asiáticas

46576 = Acción y aventuras clásicas

43040 = Comedias de acción

43048 = Thrillers de acción

8985 = Películas de artes marciales

2125 = Acción militar y aventura

7442 = Aventuras

10118 = Películas de cómic y superhéroes

7700 = Westerns

10702 = Spy Action & Adventure

9584 = Crimen Acción y Aventura

11828 = Acción y aventuras extranjeras

COMEDIA

6548 = Comedias

869 = Comedias oscuras

4426 = Comedias extranjeras

1402 = Comedias nocturnas

26 = Mockumentaries

2700 = Comedias políticas

9702 = Comedias Screwball

5286 = Comedias deportivas

11559 = Comedia de pie

3519 = Comedias para adolescentes

4922 = Sátiras

5475 = Comedias románticas

10256 = Comedias Slapstick

CULTO

7627 = Películas de culto

8195 = B-Películas de terror

1252 = películas de Campy

10944 = Películas de terror de culto

4734 = Ciencia ficción y fantasía de culto

9434 = Comedias de culto

4195 = Comedias Independientes

DOCUMENTAL

6839 = Documentales

3652 = Documentales biográficos

9875 = Documentales sobre delincuencia

5161 = Documentales extranjeros

5349 = Documentales históricos

4006 = Documentales militares

180 = Documentales deportivos

90361 = Documentales de música y conciertos

1159 = Documentales de viajes y aventuras

7018 = Documentales Políticos

10005 = Documentales religiosos

2595 = Documentales de ciencia y naturaleza

3675 = Documentales sociales y culturales

Considérese ahora un hacker, por favor, y derive a placer por los contenidos que el sistema de Netflix ha considerado que no son de su interés. No ha nacido el algoritmo que le diga a un alma libre qué debe ver en internet.