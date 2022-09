Al e-commerce no le asusta la inflación en México

El comercio electrónico (ecommerce) en México y América Latina no se siente presionado por el contexto inflacionario por el que pasan el país y la región, confirmaron a El Economista miembros de esta industria que en 2020 mostró un crecimiento de 80% anual y de 27% en 2021 en el país.

Mientras que las órdenes de la categoría de alimentos y bebidas crecieron 300% en México en el primer semestre del 2022, en América Latina éstas crecieron 228% en el mismo periodo, aunque el ticket promedio en la región latinoamericana es de 46 dólares y en territorio mexicano es de 15 dólares, de acuerdo con un reporte de la brasileña VTEX.

En el caso de las ventas de productos para mascotas, las ventas crecieron 70% en México en los primeros seis meses del año, con un ticket promedio de 49 dólares, mientras que en la región, las órdenes crecieron 64%, con un ticket promedio de 37 dólares. Lo mismo ocurre en el caso de las ventas en línea de productos de electrónica que en México tuvieron un crecimiento de 92%, con un ticket promedio de 362 dólares, y en América Latina crecieron 30%, con un ticket promedio de 315 dólares.

Con el entorno de una inflación anual que supera 8% en México y de 12% en América Latina, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Santiago Naranjo, director de Ingresos de VTEX, observa que aunque el consumo se mantendrá, aquellos pasos en la cadena del comercio electrónico que no aporten un claro valor al consumidor final comenzarán a desaparecer porque los usuarios están siendo más cautelosos en sus compras.

Aquellos intermediarios que sólo están ahí porque tienen un contacto o porque tienen una bodega y creen que le van a poder subir 20 o 30% al producto no van a sostenerse. El consumo sigue, lo que pasa es que el consumidor está siendo más cuidadoso en qué compra y en cómo lo compra”, dijo.

VTEX es una compañía brasileña que ofrece soluciones de comercio electrónico a grandes empresas, como Walmart, Coca-Cola, Samsung y Nestlé. En el caso de México, provee servicios a tiendas como Chedraui, Nadro y Elektra. Durante el segundo semestre del 2022, la compañía espera un crecimiento en las ventas totales globales hechas a través de su plataforma de 27.1% para alcanzar 3,100 millones de dólares.

Latinoamérica es la región en donde el ecommerce creció más a nivel global en 2021, con 35%, y México es el noveno país en el que las ventas en línea crecerán más durante el 2022, después de países como Singapur, Indonesia, India, Argentina y Tailandia, pero por encima de Brasil, el mayor mercado en América Latina, de acuerdo con datos de la consultora eMarketer.

Mientras que en 2022, 12.4% de las ventas minoristas en México se harán vía comercio electrónico, para 2026 estás cifras representarán 16.5%, con lo que México superará a Argentina y a todos los países de la región, con excepción de Brasil.

Tiendas propias contra superapps

De acuerdo con Santiago Naranjo, aunque durante 2020 y 2021, muchos mexicanos optaron por hacer compras en línea de productos de supermercado a través de las llamadas superapps, como es el caso de la colombiana Rappi, en 2022, las grandes cadenas comerciales han cambiado esta tendencia a través del lanzamiento de sus propios servicios y aplicaciones de venta en línea.

Un tercio de las ventas en línea en México provienen de aplicaciones propias y 70% proviene de mercados digitales, según datos de VTEX. Esto es relevante en una categoría como la de supermercado, que ha crecido 50% en el año más reciente en el país, con un crecimiento en las órdenes de 90%en el primer semestre de 2022, con un ticket promedio de 90 dólares, frente a un crecimiento de 32% en América Latina, con un ticket promedio de 85 dólares en el mismo periodo.

"Hace año y medio, el 90% de las ventas de alimentos y bebidas en México salían a través de superapps. Lo que ha pasado es que los comercios han entendido que le estaban entregando las bases de datos a estas superapps y que iban a perder participación en el mercado y por eso empezaron a construir sus propias apps", dijo Naranjo.

Esto lo confirma Daniela Uribe, country manager de Melonn en México, según quien la inflación tampoco ha representado una limitante para la compañía colombiana que se dedica a la logística y el fullfilment de comercio electrónico para las tiendas electrónicas de pequeñas y medianas empresas (pymes) y que a un año de su llegada a México, con almacenes en Guadalajara, Monterrey y la CDMX, prevé registrar un crecimiento de seis veces su operación al finalizar el 2022.

“El tema de la inflación no nos asusta, hoy no lo percibimos como una amenaza, más bien lo que tenemos son grandes oportunidades en el mercado mexicano y la respuesta ha sido bastante positiva”, dijo Uribe en entrevista.

Live shopping y consumo local

Una de las alternativas por la que están optando los comercios para adaptarse a las nuevas exigencias de los compradores son las ventas a través de video o live shopping y el comercio conversacional. De acuerdo con Santiago Naranjo, el live shopping es una de las opciones que las compañías están utilizando para mostrar con más claridad las ventajas competitivas de sus productos.

“Por eso vemos modelos de compra como el live shopping, en el que antes de comprar te muestran bien el producto, para que no te arriesgues a comprar algo que no te funcione y después no lo puedas devolver”, dijo.

A los nuevos modelos de venta en línea como modelo para adaptarse al entorno macroeconómico, Naranjo añade el crecimiento de la producción y el consumo local en los países latinoamericanos frente a las disrupciones que provocó la pandemia de Covid-19 en los suministros provenientes de Asia.

“Lo que pasa cuando hay inflación es que los países tienen que volver a producir internamente, con su propia fuerza laboral y sus propios productos, ese es el ajuste. Mi proyección es que cada país va a hacer más uso de sus propios recursos”, dijo.

