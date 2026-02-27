UBS nomina como nuevos consejeros a Agustín Carstens y Luca Maestri

El consejo de administración de UBS Group nominó al mexicano Agustín Carstens, ex director general del Banco de Pagos Internacional (BPI), y al italiano Luca Maestri, vicepresidente de Servicios Corporativos de Apple, para su elección en la junta general anual del próximo 15 de abril como nuevos consejeros de la entidad.

La propuesta del consejo de UBS responde a la decisión de William C. Dudley y Jeanette Wong de no presentarse a la reelección como miembros de la junta directiva de la entidad helvética.

Agustín Carstens, de 67 años, fue director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) entre 2017 y junio de 2025, cuando fue sucedido en el cargo por el español Pablo Hernández de Cos. Previamente, fue gobernador del Banco de México (Banxico) de 2010 a 2017.

De su lado, Luca Maestri, de 62 años, se desempeña actualmente como vicepresidente de Servicios Corporativos de Apple, después de haber ocupado el cargo de director financiero de la multinacional del iPhone durante más de una década, tras incorporarse a la firma en 2013.

"La incorporación de estos dos líderes con amplia experiencia reforzará aún más la experiencia del consejo, aportando un excelente conocimiento regulatorio y amplias competencias como directores financieros", ha comentado el presidente de UBS, Colm Kelleher.

Por otro lado, como UBS comunicó previamente, Lukas Gähwiler ha decidido retirarse de su cargo de vicepresidente del consejo de administración, poniendo fin a su dilatada trayectoria en el sector bancario. Además, como último presidente de Credit Suisse, desempeñó un papel fundamental en la supervisión de la integración fluida de Credit Suisse en UBS.

A este respecto, el banco había informado el pasado mes de octubre del nombramiento como vicepresidente de Markus Ronner.