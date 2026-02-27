Becle prevé un 2026 difícil por reestructura en EU y menor demanda

La destilería mexicana Becle, ⁠la mayor productora de tequila del mundo, advirtió el viernes sobre un difícil 2026 mientras reestructura su red de distribución en Estados ⁠Unidos en medio de ⁠una menor demanda de bebidas alcohólicas y un entorno comercial turbulento.

Becle, que vende tequilas y otros licores de la familia José Cuervo principalmente en América del Norte, terminó su asociación en febrero con el distribuidor estadounidense Republic National Distributing Company (RNDC).

La firma dijo que está priorizando el establecimiento de nuevas asociaciones de inmediato y cree que los cambios deberían posicionar mejor a la empresa más allá de 2026.

"Este será un año de transición", declaró su director financiero, Rodrigo de la Maza, a analistas. "Cambios de esta magnitud tardan en estabilizarse por completo y pueden generar interrupciones temporales, volatilidad en los envíos, reajustes de inventario y mayor complejidad".

Los efectos de la reestructuración deberían notarse principalmente en el primer semestre de 2026, afirmó. Ejecutivos de la empresa pronosticaron que el crecimiento de Estados Unidos comenzaría a recuperarse en 2027.

Para 2026, la compañía predijo que el valor de sus ventas netas ⁠disminuirá en un dígito bajo, al ⁠eliminar los impactos de los ⁠tipos de cambio, y que gastaría entre 90 y 110 millones de dólares, ⁠por debajo de los 130 millones de dólares previstos para 2025.

Las menores ventas en los principales mercados norteamericanos de Becle hicieron caer sus ingresos un 14% en los últimos tres meses de 2025, hundiendo el beneficio neto, que también se vio afectado por una tasa impositiva más alta.

Los resultados no cumplieron con las previsiones de los analistas ⁠y sus acciones llegaron a caer un 5% en las operaciones matutinas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), antes de estabilizarse ligeramente.