Suiza cierra un banco acusado de tener vínculos con Irán y Rusia

El regulador del mercado financiero de Suiza anunció el viernes que se había liquidado un banco señalado por el Tesoro de Estados Unidos (EU) por mantener relaciones con “actores ilícitos” vinculados a Rusia e Irán.

El jueves pasado, el Tesoro de EU tomó medidas para excluir al MBaer Merchant Bank, con sede en Zúrich, del sistema financiero estadounidense, acusándolo de haber “canalizado más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia”.

En un comunicado, el regulador bancario y del mercado financiero suizo, Finma, afirmó que la orden de liquidación contra MBaer había entrado en vigor después de que el banco retirara su recurso.

Finma señaló que había decidido retirar la licencia al banco hace tres semanas tras concluir que “el banco no cuenta con una estructura adecuada para combatir el blanqueo de capitales, lo que permite a los clientes eludir las congelaciones oficiales de activos”.

El regulador afirmó que, durante el periodo en el que MBaer recurrió las órdenes, se le prohibió comunicar públicamente las medidas.

Se habían nombrado liquidadores

El regulador afirmó que había iniciado un procedimiento de ejecución contra MBaer en el 2024 tras descubrir vínculos con clientes sujetos a sanciones rusas.

La Finma agregó que había descubierto “indicios concretos de que MBaer Merchant Bank AG ayudó activamente a sus clientes a eludir la congelación oficial de activos”.

Según el regulador, alrededor de 98% de los activos del banco procedían de clientes de alto riesgo.

A finales del 2025, el banco tenía 6,400 millones de dólares en activos para unos 700 clientes.

Fundado en el 2018, MBaer es un banco relativamente pequeño, con aproximadamente 245 millones de dólares en activos según un perfil de 2020.

La acción del Departamento del Tesoro es significativa, dado que implica que una parte considerable de las operaciones del banco podría estar relacionada con flujos de dinero ilícito.

Desde su creación, MBaer ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero, corrupción y financiación del terrorismo, incluyendo la asistencia a delincuentes rusos y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que los bancos “deberían tomar nota de que el Tesoro de Estados Unidos protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero de Estados Unidos utilizando toda la fuerza de nuestras facultades”.