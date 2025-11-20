Responsables de la Fed se fijan en la estabilidad financiera mientras debaten próxima alza de tasas

Las preocupaciones sobre la estabilidad de los mercados financieros, incluida la posibilidad de una fuerte caída de los precios de los activos, están surgiendo como un nuevo tema para los responsables de la Reserva Federal (Fed), que debaten cuándo y si conviene reducir aún más las tasas de interés.

En una charla pronunciada ayer en la Universidad de Georgetown, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, no se pronunció específicamente sobre la política de tasas de interés a corto plazo.

Sin embargo, señaló una serie de riesgos para el sistema financiero, entre ellos el rápido crecimiento de los mercados de crédito privados, la negociación de fondos de cobertura en el mercado de valores del Tesoro y la adopción de la Inteligencia Artificial generativa en la negociación automatizada.

Cook también sugirió que no le sorprendería un colapso de los precios de los activos, históricamente elevados, que han contribuido a sostener el gasto total de los consumidores y la economía estadounidense en general, aunque tal descenso no sería en sí mismo un indicio de inestabilidad en los mercados financieros. “En la actualidad, mi impresión es que existe una mayor probabilidad de que se produzcan descensos desmesurados en los precios de los activos”.

En otro acto celebrado anteriormente, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, reiteró su oposición a nuevos recortes de tasas de interés debido a que la inflación sigue siendo demasiado alta, y señaló que considera que las condiciones financieras favorables son otro argumento en contra del recorte.

Aunque la reducción de las tasas de interés podría considerarse como un “seguro” para el mercado laboral, afirmó que “debemos ser conscientes de que dicho seguro podría suponer un mayor riesgo para la estabilidad financiera”.

Al igual que Cook, Hammack afirmó que considera que el sistema financiero se encuentra en buena forma, con bancos bien capitalizados y hogares con balances sólidos. Pero, al igual que Cook, Hammack señaló que está observando niveles elevados de apalancamiento en los fondos de cobertura y considera que merece la pena vigilar el crédito privado.

Las declaraciones de ambos reflejan algunas de las preocupaciones más generales de los responsables políticos de la Fed, tal y como se destaca en las actas de la reunión de octubre de la Fed publicadas el miércoles.