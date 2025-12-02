Remesas a Colombia superaron los 10,000 millones de dólares

El Banco de la República informó que en octubre los trabajadores colombianos en el exterior enviaron 1,092.10 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento de 5.4% frente al mismo mes del año pasado, cuando se recibieron 1,036.40 millones de dólares.

Con este resultado, las remesas acumuladas en lo corrido del año superaron los 10,000 millones de dólares. Octubre se ubicó como el quinto monto más alto de 2024, aunque aún por debajo del récord registrado en julio, cuando ingresaron 1,158.36 millones de dólares.

Este valor prácticamente triplica las exportaciones de enero a septiembre de café sin tostar descafeinado, que alcanzaron un valor de 4,215.9 millones de dólares; o las de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, que llegaron a 9,614 dólares.

De hecho, no hay un solo producto de las exportaciones del sector agropecuario, alimentos y bebidas que supere los ingresos que recibe el país por remesas.

En el listado, después del café, se ubican los bananos y plátanos (1,109.2 millones de dólares), el aceite de palma y sus fracciones (632 millones de dólares), y los extractos, esencias y concentrados de café (378.5 millones de dólares).

Las remesas también superan el valor total de las exportaciones del sector manufacturero, que alcanzaron 8,118.7 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, es decir, casi 2,000 millones de dólares menos de lo que envían los trabajadores colombianos desde el exterior.

Si bien las remesas no superan en 2025 el valor conjunto de las exportaciones de petróleo, carbón, café y ferroníquel, conocidas como las ventas externas tradicionales, sí superan a cada uno de estos productos por separado.

Para 2025, se proyecta que las remesas alcancen los 13,000 millones de dólares.