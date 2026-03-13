Ministros de Venezuela y Colombia se reúnen en Caracas, discuten sobre comercio, energía

Un grupo de funcionarios colombianos, incluidos los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, se reunieron el viernes en Caracas con sus pares venezolanos, informó el Gobierno de Caracas, para tratar temas de energía, seguridad y comercio.

El encuentro se produjo tras el aplazamiento de una reunión entre la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Los ministros de Defensa coordinaron estrategias de seguridad para la frontera de 2,200 kilómetros entre los países, mientras que líderes de las carteras de Relaciones Exteriores "trabajaron en una hoja de ruta que prioriza (...) la convivencia pacífica entre los dos países", según un comunicado de la oficina de Rodríguez.

Los funcionarios de Energía, en tanto, se centraron en un proyecto anunciado a principios de esta semana entre las petroleras estatales Ecopetrol y PDVSA para reparar un tramo dañado de un gasoducto binacional que permitirá a Bogotá importar gas natural de su país vecino.

PDVSA realizará las reparaciones del gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo durante años, informó esta semana el Ministerio de Energía de Colombia. El gasoducto tiene una extensión de 225 kilómetros y una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas.

Colombia registró un superávit comercial con Venezuela de 973.4 millones de dólares en 2025, tras exportar unos 1,070 millones de dólares en bienes como alimentos, tabaco, productos químicos, plásticos y maquinaria, según cifras oficiales. Las importaciones desde Venezuela totalizaron 98.3 millones de dólares e incluyeron hierro y acero, fertilizantes y papel.