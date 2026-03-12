Pese a los retos que hubo en el 2025, México sigue en una ruta positiva: HSBC

Pese a la “tormenta” que representó el 2025, por temas geopolíticos, los aranceles que impuso el gobierno de Estados Unidos y el fuerte déficit que presentaron las finanzas públicas, entre otros factores, “México sigue en una ruta positiva” y el 2026 será diferente, consideró Jorge Arce, director general de HSBC México.

En entrevista, destacó que, a pesar de la incertidumbre generada por estos y otros factores el año pasado, las exportaciones hacia Estados Unidos, por ejemplo, crecieron más que nunca, además de que se ha registrado -sin contar los hechos geopolíticos más recientes- una apreciación del peso mexicano.

“Ninguna moneda se aprecia de esa manera, una a una, con tanta rapidez y sobre otras monedas, si no hubiera confianza en lo que está pasando en México”, dijo.

En este sentido, el banquero consideró que los andamiajes que se han echado a andar -que contemplan, por ejemplo, una consolidación fiscal-, al final del día funcionaron.

“La economía mexicana es bastante competitiva y yo creo que el 2026 va a ser muy diferente porque las tasas han bajado significativamente (...) con el peso tan fuerte, pues a lo mejor el Banco de México (Banxico) tiene una flexibilidad mayor en considerar bajar más las tasas. Eso va a detonar más crecimiento, especialmente en industrias muy sensibles como la construcción, infraestructura y también ahorrarle dinero al sector público que puede utilizar para reducir su déficit o invertir más”, apuntó.

Aunado a ello, agregó, hay en puerta un Mundial de Futbol, y se tendrá un proceso de revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual consideró que será bueno para México.

“Que se puede dar rápidamente o va a continuar anualmente, pero al final del día, Estados Unidos necesita a México, y México necesita a Estados Unidos; México necesita a Canadá, y Estados Unidos necesita a Canadá. Esa relación no se va a alterar; a lo mejor cambia el tratado, pero va a ser lo suficientemente bueno para México, y vamos a estar mejor que el resto del mundo, que al final del día es lo que más importa”, explicó.

“El gobierno ha sacado herramientas para crecer”

Además de la consolidación fiscal contemplada en el Paquete Económico 2026, el Gobierno Federal ha presentado el Plan México, así como el Plan de Infraestructura, entre otras acciones para impulsar el crecimiento.

En este sentido, el director general de HSBC México resaltó que el gobierno ha sacado todas las herramientas que tenía a la mano, para ayudar a crear un campo fértil para crecer.

“No todo depende del gobierno, pero hay cosas importantes que dependen del gobierno. Algo que no teníamos hace mucho tiempo es un portafolio de proyectos que van a necesitar del sector público y privado. Y los esquemas hacen sentido”, expuso.

El banco participará en proyectos del gobierno

Jorge Arce afirmó que HSBC participará en algunos de los proyectos del gobierno, mismos que les presentó la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, a los banqueros en una reunión reciente con el gremio.

“Apetito de riesgo hay en la banca. Tenemos ganas de crecer nuestro portafolio. Estamos invirtiendo más que nunca. Ninguna industria en México invierte tanto como la banca en el país. Entonces todos los bancos vamos a tener récord de inversiones”, enfatizó.

Refirió que el crédito mostró una menor demanda en el 2025, pero aseguró que dicha tendencia empieza a revertirse.

“Estamos viendo sectores que estaban totalmente dormidos como la construcción, despertando. Entonces cuando la actividad económica empieza a crecer, la demanda de crédito crece con un efecto multiplicador, cece casi tres veces y media el crecimiento del PIB”, dijo.

Añadió: “Donde tenemos qué afinar cómo hacerlo (...) es en poner garantías”.