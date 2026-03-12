La Fed recortaría las tasas de interés en junio

La Reserva Federal (Fed) recortaría las tasas de interés por primera vez este año en junio, según economistas encuestados por Reuters, quienes se aferran a sus opiniones a pesar del riesgo de que la perturbación de los mercados energéticos, provocada por la guerra entre Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán, impulse la ya elevada inflación.

El aumento de alrededor de 40% en los precios mundiales del petróleo ya ha elevado el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, sensibles a las tasas, en casi 30 puntos base, y los precios de los futuros sobre tasas de interés se han desplazado a septiembre para el primer recorte de réditos del año. Han descartado la posibilidad de una segunda rebaja.

Con una inflación ya muy por encima del objetivo de 2.0% de la Fed antes de que comenzara la guerra el último día de febrero, y una caída inesperada de 92,000 puestos de trabajo no agrícolas el mes pasado, los 96 economistas que participaron en la encuesta realizada entre el 6 y el 12 de marzo consideran que la Fed mantendrá las tasas entre 3.50 y 3.75% el 18 de marzo.

Algo menos de tres cuartas partes esperaban ese resultado en la encuesta del mes pasado.

Alrededor de dos tercios de los economistas, 63 de 96, esperaban que la Fed recortara las tasas hasta un rango de 3.25-3.50% el próximo trimestre, muy probablemente en junio, justo después de que termine el mandato de Jerome Powell, en mayo.

Donald Trump, presidente de EU, quien ha nombrado a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas más rápidamente.

“Está bastante claro lo que Warsh ha convencido al Presidente que va a intentar hacer, y debemos tenerlo en cuenta en nuestras previsiones. Pero entonces la cuestión es si la dinámica del comité y los datos le permitirán llevarlo a cabo o no”, afirmó Jeremy Schwartz, economista sénior de Nomura en Estados Unidos.

“Probablemente pueda conseguir uno o dos recortes este año”.

No hubo consenso entre los economistas sobre dónde acabarían las tasas al final del año, aunque la mediana de las encuestas apuntaba a dos recortes de tasas antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Casi 40% de los economistas espera solo una reducción de tasas de interés o ninguna este año, casi el doble de los que predicen tres o más.

Trump exige que la Reserva Federal reduzca las tasas

Mientras los precios del petróleo subían el jueves en medio de una intensificación de la guerra con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió nuevamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que redujera las tasas de interés.

“Debería bajar las tasas de interés inmediatamente”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, los inversinionistas han apostado a que el aumento de los precios del petróleo presionará la inflación e impedirá que la Fed recorte las tasas hasta fin de año, si es que lo hace.

Los futuros de tasas de interés, que a finales de año, antes del inicio del conflicto, habían anticipado dos recortes de un cuarto de punto porcentual, ahora apenas contemplan uno.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió el jueves mantener cerrado el estrecho de Ormuz, lo que interrumpiría el transporte de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. El estadounidense WTI subió, cerrando en 95. 70 dólares.