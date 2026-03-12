Brasil elimina impuesto al diésel y grava exportaciones de crudo

El Gobierno brasileño eliminó este jueves los impuestos federales PIS y Cofins sobre el diésel e impuso un gravamen temporal a las exportaciones de petróleo, en un intento por suavizar el impacto de las recientes fluctuaciones mundiales del precio del petróleo en los valores del combustible local.

“Los precios del petróleo se están descontrolando", dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a periodistas en Brasilia.

El país sudamericano redujo a cero los impuestos federales PIS y Cofins recaudados sobre el diésel e impuso un impuesto del 12% sobre las exportaciones de petróleo crudo, así como un gravamen del 50% sobre los envíos de diésel.

El impuesto a la exportación tendrá como objetivo aumentar la refinación nacional y garantizar el suministro interno, informó el Gobierno en un comunicado.

La administración del presidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo que las medidas temporales reducirían el impacto de las fluctuaciones de precios relacionadas con la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán en los precios locales del combustible, particularmente el diésel.

Si bien Petrobras no ha aumentado los precios locales del combustible, Brasil todavía depende parcialmente del diésel importado, y los distribuidores se han mostrado reacios a venderlo a precios de Petrobras, preocupados por un posible aumento de precios en un futuro próximo. La estatal Petrobras es la mayor productora de petróleo del país.