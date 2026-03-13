Garantizan agua en asentamientos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, revocar la sentencia recurrida por habitantes de un asentamiento irregular y conceder el amparo para que las autoridades responsables les garanticen la entrega del mínimo vital de agua y la construcción de espacios adecuados para su conservación.

El problema jurídico a resolver por el máximo tribunal constitucional en el amparo en revisión 377/2025, bajo la ponencia de Arístides Guerrero García, consistió en determinar si fue correcto que el Juez de Distrito sobreseyera en el juicio por la falta de interés legítimo de los habitantes de un asentamiento irregular y, en su caso, si las autoridades responsables incurrieron en la omisión de brindarles el servicio de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

La Corte ordenó que de inmediato la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, garantice el suministro del mínimo vital de agua potable.

A mediano plazo, las autoridades correspondientes deberán implementar un programa de infraestructura intermedia con depósitos de almacenamiento masivo de agua que permitan su conservación adecuada y distribución equitativa.

La Secretaría de Hacienda de Chihuahua fue emplazada a asignar recursos presupuestales de manera prioritaria para atender el fallo.

Guerrero García expuso que desde la década de los 90, un grupo de migrantes se asentó sobre la carretera de Nuevo Casas Grandes, en Ciudad Juárez, lugar que denominaron Los Kilómetros y fue declarado zona de atención prioritaria porque no cuentan con infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano.

Los pobladores promovieron un juicio de amparo porque las autoridades estatales y municipales no les garantizan el derecho humano al agua que exige un suministro continuo, seguro y asequible para uso personal y doméstico.

En su momento, el juez de distrito resolvió sobreseer el caso por considerar que los quejosos no lograron demostrar ser residentes del lugar al no presentar un comprobante de domicilio.